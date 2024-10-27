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Bodrum Cup 2023'te 'Gara Poşet' Şampiyon Oldu

Bodrum Cup 2023'te 'Gara Poşet' Şampiyon Oldu
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen 36. Maximiles Black The Bodrum Cup yarışları ödül töreni ile sona erdi. Genel klasman birinciliğini 'Gara Poşet' teknesi elde etti. Törene yerli ve yabancı birçok yelkenci katılırken, organizatörler gelecekteki projeler hakkında bilgiler verdi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bu yıl 36'ıncısı gerçekleştirilen Maximiles Black The Bodrum Cup yarışları ödül töreniyle sona erdi. Genel klasman kategorisinde bu yılın şampiyonu 'Gara Poşet' oldu.

Maximiles Black 36'ıncı The Bodrum Cup, bu yıl 21-26 Ekim arasında Bodrum ve Milas'ın koylarında yapıldı. 150'e yakın yat, 2 bine yakın yelkencinin yer aldığı yarışlarda yerli ve yabancı yelkenciler 5 gün boyunca kıyasıya mücadele etti. Tamamlanan yarışların ardından Bodrum'da bir eğlence mekanında ödül töreni düzenlendi. Törene Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, çok sayıda davetli ve yelkenci katıldı. Tören protokol konuşmaları ile başlarken ilk etapta en genç ve en yaşlı yarışçılara ödüller verildi. Gecede, genel klasmanda 'Gara Poşet' teknesi birinciliği elde ederken,, 'Gargantua' ikinci, 'Maximiles Black STS Bodrum' teknesi de üçüncü oldu. Yarış kategorileri kapsamında 12 mill en hızlısı 'Sallyna', Challenge Cup 'Daima', Cruiserda da 'Anadolu Hayat Emeklilik Pupa' tekneleri birinci oldu. Öte yandan, tekne ve takımda derece alanlara da ödülleri takdim edildi.

'GÜZEL BİR ORGANİZASYON GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZE İNANIYORUZ'

Ödül töreninde konuşan The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, "Ankara TUSAŞ'ta meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden 5 şehidimizin yakınlarına baş sağlığı dileklerimizi sunuyorum, 22 yaralımızın ise en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum. Çok güzel bir organizasyon gerçekleştirdiğimize inanıyoruz. Çok önemli 2 çalışmamız var. The Bodrum Cup markasını bir paket olarak yurt dışında tanıtmaya açacağız. Bir sonraki yıl mavi yolculu yatlarımızın çoğunda müşteriler olacak hem yarışlarımızı izleteceğiz hem de festival ruhunu onlara yaşatma fırsatı bulacağız" dedi.

The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras ise "Kazanmak için yelken açmıştık. Bazı teknelerimiz güzel kupaları kazandılar. Bazı teknelerimiz çok güzel tecrübeler kazandı. Bu sene canlı yayınlarımız vardı, görüntüler çok güzeldi. Bodrum kazandı, ülkemiz kazandı ve hepimiz kazandık" diye konuştu.

Ödül töreninin ardından sanatçı Mert Demir sahne alırken, yelkenciler gecenin ilerleyen saatlerine kadar konserde eğlenceli ve keyifli anlar yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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