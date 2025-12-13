Bodrum Birlikspor'un altyapı başarıları kupayla taçlandı

Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen kupa töreni cuma günü saat 15.00'te Menteşe'de gerçekleştirildi. Törende, 2024-2025 sezonunda futbol branşında başarılı olan Bodrum Birlikspor'un altyapı takımlarına kupaları takdim edildi.

Federasyonun toplantı salonunda yapılan törende, sezon boyunca derece elde eden takımlar ödüllendirildi. Bodrum Birlikspor, altyapı kategorilerinde elde ettiği başarılarla törende öne çıkan kulüpler arasında yer aldı. 2024-2025 Futbol Sezonu değerlendirmesi sonucunda U-16 Ligi A Grubu şampiyonu olan Bodrum Birlikspor U-16 takımı, U-15 Ligi il ikincisi olarak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan U-15 takımı ile U-13 Ligi A Grubu şampiyonu olan U-13 takımı, düzenlenen törende kupalarını aldı.

Kulüp adına kupaları, Bodrum Birlikspor Kulüp Başkan Yardımcısı Ali Merdin teslim aldı. Törende yapılan değerlendirmelerde, altyapıdan yetişen sporcuların futbolun geleceği açısından önemine vurgu yapılırken, Bodrum Birlikspor'un farklı yaş kategorilerinde elde ettiği başarıların takdirle karşılandığı belirtildi. - MUĞLA