Haberler

Bodrum Birlikspor'un altyapı başarıları kupayla taçlandı

Bodrum Birlikspor'un altyapı başarıları kupayla taçlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen törende, Bodrum Birlikspor'un altyapı takımları 2024-2025 sezonundaki başarılarıyla ödüllendirildi. U-16, U-15 ve U-13 takımları kupa aldı.

Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen kupa töreni cuma günü saat 15.00'te Menteşe'de gerçekleştirildi. Törende, 2024-2025 sezonunda futbol branşında başarılı olan Bodrum Birlikspor'un altyapı takımlarına kupaları takdim edildi.

Federasyonun toplantı salonunda yapılan törende, sezon boyunca derece elde eden takımlar ödüllendirildi. Bodrum Birlikspor, altyapı kategorilerinde elde ettiği başarılarla törende öne çıkan kulüpler arasında yer aldı. 2024-2025 Futbol Sezonu değerlendirmesi sonucunda U-16 Ligi A Grubu şampiyonu olan Bodrum Birlikspor U-16 takımı, U-15 Ligi il ikincisi olarak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan U-15 takımı ile U-13 Ligi A Grubu şampiyonu olan U-13 takımı, düzenlenen törende kupalarını aldı.

Kulüp adına kupaları, Bodrum Birlikspor Kulüp Başkan Yardımcısı Ali Merdin teslim aldı. Törende yapılan değerlendirmelerde, altyapıdan yetişen sporcuların futbolun geleceği açısından önemine vurgu yapılırken, Bodrum Birlikspor'un farklı yaş kategorilerinde elde ettiği başarıların takdirle karşılandığı belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Felaketi yaşıyoruz' dediği konuya bir kez daha parmak bastı

"Felaketi yaşıyoruz" dediği konuya bir kez daha parmak bastı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi
O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü

O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü
Burcu Kıratlı'yı dantelli mini elbisesiyle bir görün! Bakan bir daha baktı

Dantelli mini elbisesiyle bir görün! Bakana bir daha baktırdı
Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver

Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver
100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi
Ahmet Özer tahliyesinden 1 ay sonra Bahçeli'ye gitti! Düştüğü not da manidar

Tahliyesinden 1 ay sonra Bahçeli'ye gitti! Düştüğü not da manidar
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

Kredi kartı kullananlar dikkat! Gece yarısı değişti
Sultan'ın evinin önünde pusu kurdu, gördüğü gibi defalarca ateş etti

Sultan'ın evinin önünde pusu kurdu, gördüğü gibi defalarca ateş etti
Trabzonspor derbisi öncesi Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı

Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı
Premier Lig devi batıyor! Futbolcuları Süper Lig'e gelebilir

Premier Lig devi batıyor! Futbolcuları Süper Lig'e gelebilir
TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu

TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu
Fenerbahçe'de deprem! İki isim 'Biz gidiyoruz' dedi

Fenerbahçe'de deprem! İki isim "Biz gidiyoruz" dedi
Atatürk'ün portresini tükürüp yırtan kuryenin yaptığı yanına kalmadı

Atatürk'ün portresini tükürüp yırttı! Yaptığı yanına kalmadı
title