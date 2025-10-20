Haberler

Bodo/Glimt'in Galatasaray korkusu: Uzak durun

Bodo/Glimt'in Galatasaray korkusu: Uzak durun
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak olan Norveç ekibi Bodo/Glimt, taraftarlarını İstanbul seyahati öncesinde uyardı. Kulüp, Türk emniyetinden gelen bilgilere dayanarak "Taksim Meydanı'ndan uzak durun, o bölge Galatasaray taraftarlarıyla dolu olacak" açıklamasını yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, Çarşamba günü sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile karşılaşacak. RAMS Park'ta oynanacak dev karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Galatasaray, gruptaki üçüncü maçına çıkarken iki maçta 3 puan, Norveç ekibi ise 2 puan topladı.

NORVEÇLİ TARAFTARLARA "TAKSİM'E GİTMEYİN" UYARISI

Bodo/Glimt kulübü, resmi internet sitesi üzerinden İstanbul'a gelecek taraftarlarına dikkat çeken bir güvenlik uyarısı yayınladı. Açıklamada, Türk emniyetinden gelen bilgilere atıfta bulunularak şu ifadelere yer verildi:

"Türk polisinden gelen bilgilere göre, Glimt taraftarlarının maç günü Taksim Meydanı ve metrodan uzak durmaları tavsiye ediliyor. Çünkü bu bölgeler genellikle Galatasaray taraftarları tarafından kullanılıyor."

TOPLANMA NOKTASI: SULTANAHMET MEYDANI

Norveçli taraftarlara, Sultanahmet Meydanı'nda toplanmaları ve buradan kaldırılacak otobüslerle stadyuma gitmeleri tavsiye edildi. Kulüp, taraftarların maçtan 4,5 saat önce meydanda hazır olmalarını istedi.

Açıklamada, "Otobüsler, Sultanahmet Meydanı'ndan kalkacak ve Glimt taraftarlarının da bu bölgede bir araya gelmeleri bekleniyor. Stadyuma girmek için bu otobüsleri kullanmak büyük ihtimalle tek seçenek olacak" ifadelerine yer verildi.

LİVERPOOL ÖRNEĞİ VERİLDİ

Kulüp ayrıca, geçtiğimiz hafta Liverpool taraftarlarının da İstanbul ziyareti sırasında benzer bir uygulamaya tabi tutulduğunu hatırlattı:

"Henüz tamamen doğrulanmamış olsa da, Liverpool takımı bu hafta başında Galatasaray'ı ziyaret ettiğinde tüm taraftarlarının bu otobüsleri kullanması zorunluydu."

MAÇ GÜNÜ TRAFİK VE GÜVENLİK YOĞUNLUĞU BEKLENİYOR

Bodo/Glimt taraftarlarının stadyuma ulaşmasının yaklaşık bir saat süreceği, kapıların ise maçtan üç saat önce açılacağı belirtildi. Yetkililer, maç günü hem trafik hem de güvenlik önlemlerinin en üst seviyede olacağı bilgisini paylaştı.

Haberler.com / Barış Polat - Spor
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası 8 Aralık'a ertelendi

İmamoğlu'nun olaylı diploma davasında yeni gelişme
CHP'li Başarır'ın 'Namus' çıkışına AK Parti'den sert tepki

CHP'li Başarır'ın "Namus" çıkışına AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya 'Yobaz' dedi, oğluna kalem fırlattı

Devlet hastanesinde skandal: Doktor hakkında soruşturma başlatıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
Rojin Kabaiş'e ağır küfürler eden şüpheli tutuklandı

Rojin Kabaiş'e ettiği ağır küfürlerin bedeli ödetiliyor
Hollywood yıldızı İstanbul'da! Yüzünü gizleyerek otele girdi

Ünlü oyuncu Sarıyer'de! Yüzünü gizleyerek otele girdi
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
3 kişinin peş peşe öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı? Yeni ayrıntılar

3 kişinin öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı? Yeni detaylar
Hasan Yalnızoğlu'nu unutmadı! Acun Ilıcalı'dan duygulandıran vefa

Yıllar sonra ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'dan herkesi duygulandıran vefa
Bahçeli talimat verdi! MHP 'Hayırlı Günler Komşum' ziyaretlerine başlıyor

Devlet Bahçeli talimat verdi! MHP yakında kapınızı çalabilir
Halı sahada Edremit saldırganı paniği! Yeni görüntüsü ortaya çıktı

Halı sahada Edremit saldırganı paniği! Yeni görüntüsü ortaya çıktı
Fenerbahçe'de oynamış Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı

Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı
Diploma davasında gerginlik! İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmama kararı aldı

İmamoğlu "Katılmayacağım" dedi, hakim zorla getirme talimatı verdi
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
Dünyaca ünlü isimlerin viral olan videosu: Para var huzur var

"Para var huzur var" dedirten video
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.