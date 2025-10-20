Bodo/Glimt'in Galatasaray korkusu: Uzak durun

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, Çarşamba günü sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile karşılaşacak. RAMS Park'ta oynanacak dev karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Galatasaray, gruptaki üçüncü maçına çıkarken iki maçta 3 puan, Norveç ekibi ise 2 puan topladı.

NORVEÇLİ TARAFTARLARA "TAKSİM'E GİTMEYİN" UYARISI

Bodo/Glimt kulübü, resmi internet sitesi üzerinden İstanbul'a gelecek taraftarlarına dikkat çeken bir güvenlik uyarısı yayınladı. Açıklamada, Türk emniyetinden gelen bilgilere atıfta bulunularak şu ifadelere yer verildi:

"Türk polisinden gelen bilgilere göre, Glimt taraftarlarının maç günü Taksim Meydanı ve metrodan uzak durmaları tavsiye ediliyor. Çünkü bu bölgeler genellikle Galatasaray taraftarları tarafından kullanılıyor."

TOPLANMA NOKTASI: SULTANAHMET MEYDANI

Norveçli taraftarlara, Sultanahmet Meydanı'nda toplanmaları ve buradan kaldırılacak otobüslerle stadyuma gitmeleri tavsiye edildi. Kulüp, taraftarların maçtan 4,5 saat önce meydanda hazır olmalarını istedi.

Açıklamada, "Otobüsler, Sultanahmet Meydanı'ndan kalkacak ve Glimt taraftarlarının da bu bölgede bir araya gelmeleri bekleniyor. Stadyuma girmek için bu otobüsleri kullanmak büyük ihtimalle tek seçenek olacak" ifadelerine yer verildi.

LİVERPOOL ÖRNEĞİ VERİLDİ

Kulüp ayrıca, geçtiğimiz hafta Liverpool taraftarlarının da İstanbul ziyareti sırasında benzer bir uygulamaya tabi tutulduğunu hatırlattı:

"Henüz tamamen doğrulanmamış olsa da, Liverpool takımı bu hafta başında Galatasaray'ı ziyaret ettiğinde tüm taraftarlarının bu otobüsleri kullanması zorunluydu."

MAÇ GÜNÜ TRAFİK VE GÜVENLİK YOĞUNLUĞU BEKLENİYOR

Bodo/Glimt taraftarlarının stadyuma ulaşmasının yaklaşık bir saat süreceği, kapıların ise maçtan üç saat önce açılacağı belirtildi. Yetkililer, maç günü hem trafik hem de güvenlik önlemlerinin en üst seviyede olacağı bilgisini paylaştı.