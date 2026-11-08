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Boca Juniors, Arjantin'de Defensa y Justicia'yı 90+6'da 1-0 yenerek şampiyon oldu

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Kapanış Ligi'nin 16. haftasında Boca Juniors, Defensa y Justicia'yı 90+6. dakikada Enner Valencia'nın golüyle 1-0 yendi. Yıllık puan tablosunda 63 puana ulaşan Boca Juniors, Rosario Central'in bir puan önünde şampiyon oldu.

Arjantin Birinci Futbol Ligi'nde Defensa y Justicia'yı 1-0 yenen Boca Juniors, şampiyonluğa ulaştı.

Kapanış Ligi'nin 16. haftasında Defensa y Justicia'yı ağırlayan Boca Juniors, 90+6. dakikada Enner Valencia'nın attığı golle galip geldi.

Yıllık puan tablosunda 63 puana ulaşan Boca Juniors, Rosario Central'in bir puan önünde şampiyon oldu.

Öte yandan Rosario Central'in Estudiantes de Rio Cuarto karşısında aldığı 2-0'lık galibiyet, şampiyonluk için yeterli olmadı.

Buna karşın Enner Valencia'nın golünün iptal edildiğini düşünen Rosario Central taraftarları, takımlarının şampiyon olduğunu zannedip sahaya girdi. Futbolcular ve taraftarlar, bir süre sahada büyük sevinç yaşayarak kutlama yaptı.

Kaynak: AA
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