BNP Paribas Dünya Takım Kupası Basın Toplantısı Gerçekleşti

ITF (Uluslararası Tenis Federasyonu) Tekerlekli Sandalye Tenis takviminde yer alan BNP Paribas Dünya Takım Kupası'nın basın toplantısı gerçekleştirildi.

ITF Tekerlekli Sandalye Tenis takviminin en önemli organizasyonu olan BNP Paribas Dünya Takım Kupası'nın basın toplantısı yapıldı. Organizasyon 6-11 Mayıs tarihleri arasında dört farklı kategoride 20 ülkeden 44 takımın mücadelesine sahne olacak. Turnuvanın tanıtım toplantısına Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Etkinlikleri Daire Başkanı Ercan Yıldız, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Şafak Müderrisgil, ITF Tekerlekli Sandalye Tenis Direktörü Alistair Williams, Ali Bey Club Manavgat Genel Müdürü Kerem Kutbay, milli sporcu Zeliha Aksak ve Japon sporcu Yui Kamiji katıldı. Türkiye Tenis Federasyonu tarafından edinilen bilgiye göre, 2024 yılında Türkiye'de gerçekleşen ulusal ve uluslararası tenis turnuvalarına toplam 42 bin katılım sağlandı. Turnuvalarda mücadele eden sporcular sayesinde Türkiye'ye 14 milyon 872 bin Euro direkt döviz girişi ve 40 milyon Euro da dolaylı etki elde edildi.

Son derece önemli bir organizasyonu gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ercan Yıldız, "Hep birlikte çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın haklı gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Antalya hepimizin bildiği gibi bir turizm şehrinin yanında önemli de bir spor şehri. Son yıllarda çok büyük spor organizasyonlarına başarıyla ev sahipliği yapıyor. Ülkemizin tanıtımı açısından son derece önemli faaliyetler. Yakın zamanda Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu gerçekleştirdik. Büyük, kitlesel organizasyonlar yapıyoruz. Ülkemiz faaliyet seçen bir konuma geldi. Tercih edilen bir ülke olduk. Bu faaliyetlerin gelecekte daha iyi organizasyonlar getireceğine inanıyoruz. Hayalini kurduğumuz organizasyonlara emin adımlarla yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Şafak Müderrisgil: "Önceliğimiz, her yaş grubundan, her fiziksel yeterlilik düzeyinden bireyin tenisle tanışması"

Tekerlekli sandalye tenisinin sınır tanımayan bir spor kültürünü temsil ettiğini vurgulayan TTF Başkanı Şafak Müderrisgil, "Bu organizasyon, sportif bir mücadelenin yanında azmin, kararlılığın ve sporda eşitliğin güçlü bir sembolüdür. Tekerlekli sandalye tenisi, sınır tanımayan bir spor kültürünü temsil ediyor ve bizler de bu kültürün Türkiye'de daha da gelişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Uluslararası Tenis Federasyonu'nun en prestijli organizasyonlarından biri olan bu turnuvaya ülkemizde beşinci kez ev sahipliği yapacak olmasında son derece gurur duyuyoruz. Dünyanın en iyilerinin buluştuğu, Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olan sporcuların yer aldığı Tekerlekli Sandalye Dünya Takımlar Kupası'na geçtiğimiz sene dünya ikincisi olarak tarihi bir başarıya imza atan Quad Milli Takımı'mız bu sene doğrudan katılırken, Tekerlekli Sandalye A Milli Kadın ve Erkek Takımı'mız ev sahibi olduğumuz için 'wild card' ile katılıyor. Federasyon olarak önceliğimiz, her yaş grubundan, her fiziksel yeterlilik düzeyinden bireyin tenisle tanışmasını ve bu sporu hayatının bir parçası haline getirmesini sağlamak. Bu hedef doğrultusunda, engelli bireyler için erişilebilirlikten altyapı yatırımlarına, eğitim programlarından uluslararası iş birliklerine kadar pek çok alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Basın toplantısı toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - ANTALYA