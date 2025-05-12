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BNP Paribas Dünya Takım Kupası Antalya'da Tamamlandı

BNP Paribas Dünya Takım Kupası Antalya'da Tamamlandı
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Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen BNP Paribas Dünya Takım Kupası, Türkiye'nin Antalya şehrinde başarıyla sona erdi. Turnuvada Hollanda ve Japonya öne çıkarak şampiyonluk kazandı.

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) Tekerlekli Sandalye Tenis takviminin en prestijli turnuvası BNP Paribas Dünya Takım Kupası, Antalya'da tamamlandı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 20 ülkeden 44 takımın katılımıyla 6 Mayıs'ta Ali Bey Club Manavgat'ta başlayan Tekerlekli Sandalye Tenis Dünya Takım Kupası'nda dereceye giren ekipler belli oldu.

Türkiye'nin beşinci kez ev sahipliği yaptığı organizasyonun finalinde quad kategorisinde Brezilya'yı 2-0 yenen Hollanda, kadınlar kategorisinde Japonya'yı 2-1 mağlup eden Hollanda, erkekler kategorisinde Şili'yi 2-0 yenen Japonya, junior kategorisinde ise ABD'yi 2-0 yenen Büyük Britanya şampiyonluğu kazandı.

Turnuvaya üç kategoride katılan Türkiye, quad kategorisini 8'inci, kadınlar kategorisini 11'inci, erkekler kategorisini 14'üncü sırada tamamladı.

Dereceye giren takımlara kupalarını ITF Yönetim Kurulu Üyesi Jordi Tamayo, Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eda Sevaioğlu Tan ve TEB Akdeniz Bölge Direktörü Gonca Aydın verdi.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
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