Trump'ın ardından Avrupa Birliği de Ukrayna'ya göz dikti! Maden anlaşması yapmak istiyorlar

Trump'ın ardından Avrupa Birliği de Ukrayna'ya göz dikti
Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak

Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
Konya'da polis memurunun şehit olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Polis memurunun şehit olduğu katliam gibi kaza kamerada
Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu

Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, vahşeti paylaşınca canından oldu

Valerien Ismael, Blackburn Rovers'ın yeni teknik direktörü oldu

Valerien Ismael, Blackburn Rovers'ın yeni teknik direktörü oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Championship takımlarından Blackburn Rovers, teknik direktörlük koltuğuna 2022 yılında 8 ay Beşiktaş'ı çalıştıran Valerien Ismael'i oturttu. Ligde play-off yarışı veren İngiliz ekibi, son olarak Watford'u çalıştıran 49 yaşındaki teknik adam ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

İngiltere Championship takımlarından Blackburn Rovers, teknik direktörlüğe bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Valerien Ismael'i getirdi.

2.5 YILLIK İMZA ATTI

İngiliz ekibi, 49 yaşındaki teknik adamla 2.5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklama, "Valérien Ismaël'in yeni teknik direktörümüz olarak atanmasını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Fransız çalıştırıcı, kulübümüzle Haziran 2028'e kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşmeye imza attı ve cumartesi günü Ewood Park'taki ilk maçında takımın başında olacak" ifadelerine yer verildi.

CHAMPIONSHIP'E YABANCI DEĞİL

Daha önce Barnsley, West Brom, Beşiktaş ve Watford'u çalıştıran Ismael, son olarak Mart 2024'te Watford'dan ayrılmıştı. 48 yaşındaki teknik adam, Barnsley'i 2021 yılında Championship play-off'larına taşımış, ardından sekiz ay boyunca West Brom'un başında kalmıştı.

BLACKBURN ROVERS PLAY-OFF YARIŞINDA

Ligde son 12 haftaya girilirken Blackburn Rovers, 6. sırada yer alarak play-off hattındaki yerini koruyor. Cumartesi günü Swansea deplasmanında alınan 3-0'lık mağlubiyete rağmen Rovers, en yakın takipçisi Coventry'ye karşı 1 puanlık avantajını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ RAKAMLARI

Valerien Ismael, 25 Mart 2022'den 26 Ekim 2022'ye kadar Beşiktaş'ı çalıştırmıştı. 8 aylık süreçte siyah-beyazlıların başında 18 maça çıkan Ismael, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 1.72 puan ortalaması tutturmuştu.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Altında hiç istenmeyen hareket başladı
img

Araç muayene istasyonlarında bazı hizmetler ücretsiz olacak
img

TÜVTÜRK'ün ihaleyi kaybetmesi sonrası viral olan video
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Singapurlu banka, 4 bin çalışanını işten çıkarıp yapay zeka kullanacak

Dünyaca ünlü banka, binlerce çalışanını işten çıkarıyor
Dr. Berk Çağdaş: Yapay zeka sürücülerden daha mı iyi

Dr. Berk Çağdaş: Yapay zeka sürücülerden daha mı iyi
Yanlışlıkla gelen parayı bankadan çekip elleriyle sahibine teslim etti

Hiç hesapta yokken milyoner oldu
Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar

Yoksulluğun fotoğrafı! Kuyruğun ucu var bucağı yok
TÜVTÜRK'ün ihaleyi kaybetmesi sonrası viral olan video

TÜVTÜRK'ün ihaleyi kaybetmesi sonrası viral olan video
İş insanı Teoman Yıldırım, siyasi parti kuruluyor

Yeni siyasi parti kuruluyor! Başında iş insanı olacak

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.