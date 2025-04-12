Bizzat kendisi aradı! Montella, gurbetçi genç yıldızı A Milli Takım'a istiyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Elversberg forması giyen 21 yaşındaki Muhammed Damar'ı A Milli Takım'a kazandırmak için harekete geçti.

MONTELLA TELEFON AÇTI

Sky'da yer alan habere göre; A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, genç futbolcu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Muhammed Damar

"ŞU AN ALMANYA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR"

Almanya'nın alt yaş kategorisinde oynayan Muhammed Damar'ın, şu anda Almanya için oynamaya devam etmek istediği yazıldı. Ana mevkisi on numara olan Muhammed, merkez orta saha ve sol kanatta da forma giyebiliyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Bonservisi Hoffenheim'da olan ve bu sezon Elversberg'te kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki 10 numara, bu sezon çıktığı 27 maçta 7 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Muhammed Damar'ın bonservisinin bulunduğu Hoffenheim ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.