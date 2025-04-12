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Bizzat kendisi aradı! Montella, gurbetçi genç yıldızı A Milli Takım'a istiyor

Bizzat kendisi aradı! Montella, gurbetçi genç yıldızı A Milli Takım'a istiyor
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Haberler
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Türkiye Futbol Federasyonu, Bundesliga 2 ekiplerinden Elversberg kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki Muhammed Damar'ı A Milli Takım'a kazandırmak istiyor. Ay-yıldızlıların teknik direktörü Vincenzo Montella, Muhammed ile bizzat telefonda görüştü. Gurbetçi 10 numaranın bonservisi Bundesliga takımlarından Hoffenheim'da bulunuyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Elversberg forması giyen 21 yaşındaki Muhammed Damar'ı A Milli Takım'a kazandırmak için harekete geçti.

MONTELLA TELEFON AÇTI

Sky'da yer alan habere göre; A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, genç futbolcu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bizzat telefon açtı! Montella, gurbetçi yıldızı A Milli Takım'a istiyorMuhammed Damar

"ŞU AN ALMANYA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR"

Almanya'nın alt yaş kategorisinde oynayan Muhammed Damar'ın, şu anda Almanya için oynamaya devam etmek istediği yazıldı. Ana mevkisi on numara olan Muhammed, merkez orta saha ve sol kanatta da forma giyebiliyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Bonservisi Hoffenheim'da olan ve bu sezon Elversberg'te kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki 10 numara, bu sezon çıktığı 27 maçta 7 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Muhammed Damar'ın bonservisinin bulunduğu Hoffenheim ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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