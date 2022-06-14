Bizim Çocuklar'ı durdurabilene aşk olsun! A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde Litvanya'yı rahat geçti
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UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında A Milli Takım, Litvanya'yı 2-0 mağlup etti. İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadelede galibiyeti Kaan Ayhan ve Hakan Çalhanoğlu getirdi. Grubunda oynadığı 4 maçı da kazanan A Milli Takım, 14 gol atarken kalesinde hiç gol görmedi ve 12 puanla liderliğini sürdürdü.
A Milli Takım ile Litvanya, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Milliler 2-0 kazandı.
4'TE 4 YAPTIK
Karşılaşmanın başından sonuna kadar oyunun hakimi olan A Milli Takım'da perdeyi 37. dakikada Kaan Ayhan açtı. 54. dakikada Hakan Çalhanoğlu penaltıdan farkı 2'ye çıkaran isim oldu. Karşılaşmada oldukça etkili bir oyun ortaya koyan Cengiz Ünder ise 81. dakikada penaltı kaçırdı. Mücadeleyi 2-0 kazanan A Milli Takım, grubunda 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürdü.
KALEMİZDE HİÇ GOL GÖRMEDİK
Gruptaki ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Litvanya'yı 6-0 ve son mücadelesinde Lüksemburg'u 2-0 mağlup eden milli takım yine kalesinde gol görmedi. Ay-yıldızlılar, Litvanya'yı da 2-0 yenerek 4 maçta 14 gole ulaştı ve kalesinde hiç gol görmedi.