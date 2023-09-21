'Yerli hoca istiyoruz' dediler mi? Hakan Çalhanoğlu'ndan çok konuşulacak sözler

A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Stefan Kuntz'un ayrılığı sonrası açıklamalarda bulundu. Milli futbolcuların yerli hoca talebi olup olmadığı sorulan Çalhanoğlu, "Milli takım futbolcularının 'Biz yerli hoca istiyoruz' diye bir beyanı yok. Hangi hoca gelirse onunla çalışırız. TFF yetkilileri, takım kaptanı olarak benim görüşümü aldılar hoca konusunda." dedi.

Stefan Kuntz ile yolları ayıran TFF'nin kısa süre içinde Vincenzo Montella ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Milli futbolcuların yabancı hocaya karşı olduğu öne sürülürken, takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu bu iddiaları yalanladı.

"HOCA KONUSUNDA BENİM GÖRÜŞÜMÜ ALDILAR"

TRT Spor'a konuşan Hakan Çalhanoğlu, "Milli takım futbolcularının 'Biz yerli hoca istiyoruz' diye bir beyanı yok. Hangi hoca gelirse onunla çalışırız. TFF yetkilileri, takım kaptanı olarak benim görüşümü aldılar hoca konusunda." dedi.

Hakan Çalhanoğlu'nun yaptığı açıklamalar şöyle:

"BU AÇIKLAMALAR YAPILABİLİR MİYDİ?"

Benim Kuntz ile ilgili hiçbir sorunum yoktu. Hoca çok pozitif bir insandı ama bir genç milli takım hocasıydı. Gençlerle daha iyi kontak kurabilirsiniz ama bazı futbolcular tarafından kabul görmeyebilir bu davranışlarınız. Yapılan bazı açıklamalar var. Bu açıklamalar tecrübeli bir teknik adam olsa yapılabilir miydi?

"BİR SİSTEMİMİZ OLMASI LAZIM"

Buraya gelen futbolcunun milli takımın nasıl oynadığını bilmesi lazım. Bir sistemimiz olması lazım. Benim pozisyonum artık farklı. 2 sezondur kulübümde 6 numara oynuyorum.

"EMRE MOR'UN MİLLİ TAKIMA ALINIP ALINMAMASIYLA ALAKAM YOK"

Emre Mor ya da herhangi bir oyuncunun milli takıma alınıp alınmaması ile ilgili hiçbir alakam yok. Menajerini de tanımam, alakam yok. Milli takım tam bir kolej havası içinde.