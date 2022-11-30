Bitti bu iş, rekor paraya imzayı atacak! Dünya Cristiano Ronaldo'nun yeni takımını konuşuyor

Manchester United ile yolları ayıran Cristiano Ronaldo, yeni takımına imza atmaya çok yakın. Portekizli yıldızın, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın yapmış olduğu yıllık 200 milyon eurodan 2.5 senelik sözleşme teklifini kabul etmeyi düşündüğü belirtildi. Futbolseverler, Ronaldo'nun kariyerine Avrupa'da devam etmesini beklerken, yıldız futbolcunun Suudi Arabistan ekibiyle imzaya yakın olması herkesi şaşırttı.

Gündeme oturan açıklamalarının ardından Manchester United ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın astronomik teklifini kabul etmeye çok yakın.

YILLIK 200 MİLYON EURO KAZANACAK

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre, Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yıllık 200 milyon eurodan 2.5 senelik sözleşme teklifini kabul edebilir. Haberde Al Nassr'ın geçen transfer döneminde de istediği Ronaldo'yu bu kez renklerine katmasının çok olası olduğu belirtildi.

AL NASSR'IN TEKLİFİNE YAKLAŞAN YOK

200 milyon euronun içinde yıllık ücretinin dışında Ronaldo'nun reklam anlaşmalarından kazanacağı gelirin de yer alacağı belirtildi. Ayrıca haberde, Ronaldo'nun Al Nassr'dan aldığı teklife yakın hiçbir kulüpten teklif almadığı belirtildi.