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Bitlisli Sporcular Türkiye Para Tekvando Şampiyonası'nda İkincilik Elde Etti

Bitlisli Sporcular Türkiye Para Tekvando Şampiyonası'nda İkincilik Elde Etti
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Ankara'da düzenlenen Türkiye Para Tekvando Şampiyonası'nda Bitlisli sporcular Hamza Tarhan ve Nurcihan Ekinci, yarışmayı Türkiye ikincisi olarak tamamladı. İkili, Antalya'da düzenlenecek Turkish Open Turnuvasında milli takım adına mücadele edecek.

Ankara'da düzenlenen Türkiye Para Tekvando Şampiyonası'nda Bitlisli sporcular Hamza Tarhan ve Nurcihan Ekinci Türkiye ikincisi oldu.

12-13 Ocak tarihinde Ankara'da düzenlenen Türkiye Para Tekvando ve Para Poomsae Şampiyonası sona erdi. 148 sporcunun katıldığı şampiyona, Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Bitlisli sporcular Hamza Tarhan ve Nurcihan, yarışmada Türkiye ikincisi oldu. Türkiye ikincisi olan Nurcihan Ekinci ve Hamza Tarhan, 9-14 Şubat tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan Turkish Open Turnuvasında milli takım adına mücadele edecek. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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