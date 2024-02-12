Bitlis'ten Bilek Güreşi Başarısı

Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencisi Abdülkerim Pınar, bilek güreşi müsabakalarında Türkiye ikinciliğini elde etti.

Güroymak Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencisi Abdülkerim Pınar, Okul Sporları Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonasında B kategorinde Türkiye ikincisi oldu. Daha önce Bitlis'te 15 sporcu arasında yapılan müsabakada birinci olan Pınar, Mardin'de yapılan bölge yarışmasın da 12 sporcu arasında yine birinci olmuştu. Pınar, son olarak Konya'da yapılan Türkiye şampiyonasında ise 10 sporcu arasında Türkiye ikincisi oldu. - BİTLİS