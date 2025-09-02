Bitlis'te Uluslararası Satranç Turnuvası Başladı

Bitlis'te bu yıl ikincisi düzenlenen "BETAV Uluslararası Satranç Turnuvası" 400 sporcunun katılımıyla başladı.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu ile Bitlis Eğitim ve Tanıtım Vakfı (BETAV) iş birliğiyle üniversitenin spor salonunda düzenlenen turnuvaya, 15 ülke ve 36 ilden 400 sporcu katıldı.

Kentte satranca ilgiyi artırmak amacıyla gerçekleştirilen turnuva, 7 Eylül'de ödül töreniyle sona erecek.

BETAV Yönetim Kurulu Üyesi Nurdoğan Oto, basın mensuplarına, bu yıl düzenledikleri turnuvaya 36 il ve 15 ülkeden sporcuların başvurduğunu söyledi.

Bu sporcuların 3 kategoride yarışacağını belirten Oto, şunları kaydetti:

"Ödül miktarı 650 bin liradır. Her yıl bu turnuvayı geliştirerek Bitlis'in tanıtımına katkı sağlayacak şekilde devam ettiriyoruz. Her yıl üzerine koyuyoruz. Önümüzdeki yıl daha geliştireceğiz. Turnuvamızın artık uluslararası camiada ve satranç federasyonlarında yer almasından gururluyuz. Tüm sporculara başarılar diliyoruz."

Turnuvaya İran'dan katılan 35 yaşındaki Shamsı Mohammadhossein, "İran'dan 18 sporcuyla geldik. Satranç oynamayı çok seviyorum. Turnuvada B kategorisinde yarışacağım." dedi.

Turnuvanın açılış programına BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı Şirin Kurtulgu ve BETAV Bitlis Şube Başkanı Güven Güngördü katıldı.