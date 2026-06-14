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Bitlis Spor 1916, 3. Lig hasretine son verdi

Bitlis Spor 1916, 3. Lig hasretine son verdi
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Bitlis Spor 1916, TFF 3. Lig'e yükselme maçında Çarşambaspor'u 3-2 yenerek uzun yıllar sonra profesyonel lige döndü. İstanbul ve Bitlis'te büyük coşku yaşandı.

Bitlis Spor 1916, TFF 3. Lig'e yükselme maçında Çarşamba spor'u 3-2 mağlup ederek uzun yıllar sonra yeniden profesyonel lige yükselmenin sevincini yaşadı.

İstanbul'daki Sarıyer Stadyumu'nda oynanan ve büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Bitlis temsilcisi, rakibini 3-2'lik skorla geçerek 3. Lig biletini aldı.

Kıran kırana geçen mücadelede her iki takım da galibiyet için büyük çaba gösterirken, maçın sonunda gülen taraf Bitlis Spor 1916 oldu. Karşılaşmayı izlemek için Bitlis'ten çok sayıda taraftar İstanbul'a akın ederken, İstanbul ve çevre illerde yaşayan Bitlisliler de tribünlerde takımlarını yalnız bırakmadı.

Bitlis Spor 1916 taraftarları maç boyunca takımlarına büyük destek vererek galibiyette önemli rol oynadı.

Bitlis'te ise karşılaşmanın heyecanı Mevlana Parkı'nda kurulan dev ekranda yaşandı. Yüzlerce vatandaşın bir araya geldiği alanda taraftarlar, maç boyunca büyük heyecan yaşarken, son düdüğün çalmasıyla birlikte sevinç gösterileri başladı. Karşılaşmanın ardından hem İstanbul'da hem de Bitlis'te kutlamalar yapılırken, Bitlis Spor 1916'nın 3. Lig'e yükselmesi kentte büyük coşkuya neden oldu.

Taraftarlar, uzun süren profesyonel lig özleminin sona ermesinin mutluluğunu yaşarken, şehirde adeta bayram havası oluştu.

Bitlis Spor 1916'nın elde ettiği tarihi başarı, spor camiası ve taraftarlar tarafından büyük sevinçle karşılandı. Kulüp, bu galibiyetle birlikte yeni sezonda TFF 3. Lig'de mücadele etme hakkı kazandı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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