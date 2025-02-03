Bitlis Muay Thai Takımı, Doğu Anadolu Bölge Şampiyonu Oldu

Elazığ'da düzenlenen Muay Thai Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası'nda Bitlis ekibi, 14 birincilik, 5 ikincilik ve 4 üçüncülük elde ederek takım halinde bölge şampiyonu oldu.

Muay Thai Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası, Elazığ'ın ev sahipliğinde 11 ilden gelen sporcuların katılımıyla 30 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında düzenlendi. Muay Thai Bölge Şampiyonasında Bitlis'i temsil eden muay thai takımı büyük bir başarıya imza attı. Sporcular, organizasyonda 14 birincilik, 5 ikincilik ve 4 üçüncülük elde ederek takım halinde bölge şampiyonu oldu. Şampiyonada dereceye giren sporcular, Nisan ayında Antalya'da düzenlenecek Büyükler Türkiye Şampiyonası ve haziran ayında gerçekleştirilecek Gençler Türkiye Şampiyonasında mücadele edecek. - BİTLİS