BEÜ'de kros takımı Türkiye üçüncüsü oldu

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Kros Takımı, katıldığı Türkiye Üniversitelerarası Kros Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza atarak Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversitelerarası Kros Türkiye Şampiyonası, geçtiğimiz gün Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirildi.

Türkiye genelinden toplam 186 sporcunun katılım sağladığı organizasyonda, 80 kadın ve 106 erkek sporcu, üniversitelerini temsilen takım ve bireysel kategorilerde mücadele etti.

Şampiyonaya Bitlis Eren Üniversitesi adına katılan sporcular, elde ettikleri derecelerle üniversiteyi başarıyla temsil etti.

Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencileri olan sporcular, Erkekler 8 kilometre (Uzun Kros) takım kategorisinde sergiledikleri başarılı performansla önemli bir başarıya imza attı.

Bu kategoride yarışan Taner Tunçtan, Yusuf Baydur ve Berkcan Demirtaş, Türkiye üçüncüsü olarak takım kupası kazandı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, üniversitenin üniversitelerarası spor organizasyonlarında elde ettiği bu anlamlı derecenin, spora verilen önemin ve sürdürülen altyapı çalışmalarının somut bir göstergesi olduğunu ifade etti. Üniversite olarak sporun her alanında öğrenci gelişimini destekleyen bir anlayışla hareket ettiklerini ve bu tür başarıların motivasyonu daha da artırdığını vurgulayan Prof. Dr. Elmastaş "Büyük bir başarıya imza atan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerimizi, Antrenörümüz Doç. Dr. M. Zahit Kahraman'ı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, teşekkür ediyorum" diyerek, üniversiteyi başarıyla temsil eden sporcuların başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu. - BİTLİS