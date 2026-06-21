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Bitlis 1916 Spor'un Nesine 3. Lig'e yükselmesi kutlandı

Bitlis 1916 Spor'un Nesine 3. Lig'e yükselmesi kutlandı
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Bölgesel Amatör Lig'den Nesine 3. Lig'e yükselen Bitlis 1916 Spor için Bitlis Belediyesi Kültür Merkezi önünde kutlama programı düzenlendi. Havai fişek gösterileri, meşaleler ve taraftar tezahüratları eşliğinde sporcular kupalarını kaldırdı. Programda konuşan AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ve Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, şampiyonluğun birlik ve beraberlik sayesinde kazanıldığını vurguladı.

Bölgesel Amatör Lig'den Nesine 3. Lig'e yükselen Bitlis 1916 Spor için kentte kutlama yapıldı.

Bitlis Belediyesi Kültür Merkezi önünde düzenlenen kutlama programında havai fişek gösterileri yapıldı, meşaleler yakıldı.

Taraftarların tezahüratları eşliğinde sahneye çıkan sporcular, kupalarını alkışlar eşliğinde kaldırdı.

Programda konuşan AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, şampiyonluğun sadece bir futbol başarısı olmadığını söyledi.

Bir mutluluğun hikayesini paylaşmak için bir arada bulunduklarını belirten Bedirhanoğlu, şunları kaydetti:

"Bir şehir kenetlendi ve hamdolsun büyük bir başarıya imza attı. Bu takım büyük bir inanç, kararlılık ve mücadeleyle biz Bitlislilerin yüzünü kara çıkarmadı ve 24 yıllık özlem çok şükür gerçekleşti. İnşallah bu şehir kenetlenirse, birliğini ve beraberliğini daim tutarsa hedefimiz olan 1. Lig ve Süper Lig de kaçınılmazdır. Bizler takımımızın arkasındayız."

AK Parti Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise Bitlis'in birlik ve beraberliğinin zafer günü olduğunu belirterek, "Ne demiştik, Bitlis'i tek yürek yapacağız. Adilcevaz'ıyla, Ahlat'ıyla, Tatvan'ıyla, Güroymak'ıyla, Hizan'ıyla, Mutki'siyle güçlü bir Bitlis oluşturacağız dedik. Allah'a hamdolsun, birlik ve beraberlik içinde Bitlis Spor'u şampiyon ettik. Bu şampiyonluk hikayesini hep beraber yazdık." diye konuştu.

Kulüp Başkanı Caner Yamaç da Bedirhanoğlu, Tanğlay, teknik heyet, futbolcu ve taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Programa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Medet İlbars, AK Parti Bitlis Merkez İlçe Başkanı Turgay Kurtkan, kamu kurumlarının temsilcileri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit
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