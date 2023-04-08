Bitime 7 hafta kala garantilediler! Burnley yeniden Premier Lig'de

İngiltere Championship'te Burnley, deplasmanda Middlesbrought'u 2-1 mağlup ederek, bitime 7 hafta kala Premier Lig'e çıkmayı garantiledi. Eski Manchester City'li futbolcu Kompany'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Burnley, 1 yıl sonra yeniden dünya futbolunun en prestijli liginde mücadele edecek.