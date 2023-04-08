Bitime 7 hafta kala garantilediler! Burnley yeniden Premier Lig'de
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İngiltere Championship'te Burnley, deplasmanda Middlesbrought'u 2-1 mağlup ederek, bitime 7 hafta kala Premier Lig'e çıkmayı garantiledi. Eski Manchester City'li futbolcu Kompany'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Burnley, 1 yıl sonra yeniden dünya futbolunun en prestijli liginde mücadele edecek.
Burnley ile Middlesbrough, İngiltere Championship'in 40. haftasında Riverside'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan konuk ekip, bitime 7 hafta kala Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi.
2 GOLLÜ GALİBİYET
Karşılaşmada Burnley'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Ashley Barnes, ve 66. dakikada Connor Roberts kaydetti. Middlesbrough'un tek golünü ise Chuba Akpom penaltıdan attı.
PREMIER LİG'İ GARANTİLEDİLER
Manchester City'nin eski kaptan Vincent Kompany'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Burnley, 87 puana ulaşarak bitime 7 hafta kala 3. sıradaki Luton Town ile arasındaki puan farkını 19 çıkardı ve Premier Lig'e çıkmayı garantiledi.