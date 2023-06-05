Bitexen Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının biletleri satışa sunuldu

Bitexen Giresunspor'un, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında 7 Haziran Çarşamba günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ev sahibi ekip tribünleri için 28 ile 200 lira arasında belirlenen bilet fiyatlarının, misafir takım tribünü için ise 35 lira olduğu belirtildi.

Açıklamada, biletlerin "passo.com.tr" adresinden ve Atatürk Meydanı'nda bulunan Passolig gişesinden satın alınabileceği kaydedildi.