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Bitexen Antalyaspor ile Trabzonspor Berabere Kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Bitexen Antalyaspor ile Trabzonspor arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. Jehezkel ve Fountas'ın attığı gollerle karşılaşma eşitlikle tamamlandı.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Murat Altan

Bitexen Antalyaspor : Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Jehezkel (Dk. 81 Bytyqi), Safuri (Dk. 88 Ufuk Akyol), Saric, Larsson (Dk. 90+2 Milosevic), Buksa

Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın (Dk. 84 Hüseyin Türkmen), Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Mendy, Berat Özdemir, Visca (Dk. 90+6 Arif Boşluk), Bardhi, Fountas (Dk. 84 Umut Güneş), Enis Destan (Dk. 90+6 Engin Poyraz Efe Yıldırım)

Goller: Dk. 2 Fountas ( Trabzonspor ), Dk. 68 Jehezkel (Bitexen Antalyaspor )

Sarı kart: Dk. 50 Veysel Sarı (Bitexen Antalyaspor )

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Bitexen Antalyaspor ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı.

60. dakikada Buksa'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Saric'in şutunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

61. dakikada Safuri'nin sol taraftan kullandığı kornerde ceza yayı önünde topla buluşan Kaluzinski, şutunu çekti. Şutun pas olduğu pozisyonda Veysel Sarı'nın kafayla vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.

68. dakikada Bitexen Antalyaspor eşitliği yakaladı. Safuri'nin sağ kanattan ortasına ceza alanı içinde yükselen Jehezkel, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi: 1-1.

Müsabaka 1-1 sona erdi.

Kaynak: AA / Spor

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