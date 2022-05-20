Marmaris'te Bisiklet Severler Burunucu'nda Ağırlandı - Haberler

Marmaris Belediyesi'nin katkıları, Muğla Bisiklet Derneği'nin organizasyonuyla düzenlenen 16. Gökova Bisiklet Turu kapsamında 18 ilden 240 bisiklet sever, 5 günlük turun ardından Marmaris'e ulaştı.

Muğla Bisiklet Derneği tarafından organize edilen 16. Gökova Bisiklet Turu, 16 Mayıs Pazartesi günü Muğla Menteşe'den başladı. Akyaka, Akbük, Bodrum ve Datça'nın ardından sporcular 5. Gün Marmaris'e geldi. Grubu, Burunucu Macera Parkı'nda Marmaris Belediyesi Başkanvekili Hasan Yaylalı ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali Zağlı karşıladı.

30'u yurt dışından, Muğla, Antalya, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Bolu, Bursa, Ankara, Kocaeli, Aydın, Hatay, Adana, Malatya, Kocaeli, Mersin, Çanakkale, Kırklareli, Edirne'den toplam 240 bisikletçi Burunucu Macera Parkı'nda keyifli bir mola verdi. Konuklara Marmaris Belediyesi Huzurevi mutfağında hazırlanan yemekler ikram edildi.

"SİZLERİ BİSİKLET DOSTU MARMARİS'TE AĞIRLAMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYDUK"

Muğla Bisiklet Derneği Başkanı Mehmet Irmak, Marmaris Belediyesi'ne organizasyona verdikleri destek için teşekkür etti. Katılımcılar Muğla ve Marmaris'i bisikletle keşfetmenin çok daha keyifli olduğunu ifade ederek, herkesi bu deneyimi yaşamaya davet etti. Başkanvekili Hasan Yaylalı da "Sizleri bisiklet dostu Marmaris'te ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk" dedi.

Bisiklet severler molanın ardından turu noktalayacakları Akyaka'ya doğru hareket etti.