Bisiklet Sürücüleri, Kaçan Sürücünün Yakalanmasını İstedi

Bostancı'da bisiklet sürücüleri, arkadaşları Doğanay Güzelgün'ün ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü Temel Ünlü'nün yakalanamamasını protesto etti. Güzelgün'ün eşi ve arkadaşları, kaçan sürücünün bir an önce yakalanmasını istedi.

Bostancı sahil yolunda 18 Temmuz Salı günü 05.30 sıralarında meydana gelen kazada, polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen Temel Ünlü'nün kullandığı otomobil, bisiklet süren 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olmuştu. Kazanın üzerinden 29 gün geçmesine rağmen Temel Ünlü'nün yakalanamaması nedeniyle, olay yerinde toplanan Güzelgün'ün arkadaşları, Ünlü'nün bir an önce yakalanmasını istedi.

"BU BİR KAZA DEĞİL CİNAYETTİR"

Hayatını kaybeden Doğanay Güzelgün'ün arkadaşı, "Kaza değil, cinayetin üzerinden tam 29 gün geçti. Katil zanlısı Temel Ünlü'nün kim olduğu biliniyor. Bilgileri mevcut ama halen yakalanamadı. Bu tarz cinayetlerin önüne geçebilmek adına bizim de trafikte görünür olmamız geriyor. Katil bulunana kadar bulunduktan sonrada cezai önlemlerin alınması bisikletlilerin de motorlu taşıtlarla aynı güzergahı kullanması gibi temel haklarımız yerine getirilene kadar eylemlerimize devam edeceğiz. Doğanay abinin katil zanlısı bulunana kadar buradayız ve hiçbir yere gitmiyoruz" dedi.