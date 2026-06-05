Haberler

Bisiklet Milli Takımı, Sakarya'da UEC MTB Eliminator Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

Bisiklet Milli Takımı, Sakarya'da UEC MTB Eliminator Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bisiklet Milli Takımı, Sakarya'da 7 Haziran'da düzenlenecek UEC MTB Eliminator Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor. 15 ülkeden 49 sporcunun katılacağı yarışlarda 17 milli sporcu mücadele edecek.

Bisiklet Milli Takımı, Sakarya'da düzenlenecek UEC MTB Eliminator Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde 7 Haziran Pazar günü düzenlenecek organizasyon için hazırlıklar devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla organize edilen şampiyonada Türk Milli Takımı da pedal çevirecek.

Şampiyonada Türkiye adına yarışacak elit kadın ve erkek sporcular, organizasyon öncesinde hazırlıklarını Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yapıyor.

Organizasyonda erkeklerde 9, kadınlarda da 8 olmak üzere 17 milli takım sporcusu, başarılı sonuçlar elde etmek için yarışacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakaryalı milli sporcu Enis Asaf, "Avrupa Şampiyonası'nın Sakarya'da olması mutluluk verici. Sakaryalı olarak şehrimle gurur duyuyorum. Şampiyonada elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadesini kullandı.

Öte yandan 15 ülkeden 49 sporcunun yer alacağı yarışların ardından çeşitli etkinlikler düzenlenecek, Öykü Gürman konser verecek.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...

Test sonuçları belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Üç katılım bankası birleşiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim

Karı-kocaya kanlı infazın altından "yasak aşk" çıktı
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi

Daha 25 yaşındaydı! Diri diri yandı
Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir an gözüm karardı

Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı
Ve bomba patladı! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor

Ve bomba patladı! Galatasaray milli yıldızı transfer ediyor
Sibel Kekilli'nin düğün dansı ve gelinliği çok konuşuldu

Sessiz sedasız evlenen ünlü oyuncu pistte döktürdü
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Görüntü Türkiye'den! Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor

Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor