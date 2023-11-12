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Birisi sadece 4 dakika oyunda kaldı! Beşiktaş'ta 2 yıldız futbolcu sakatlandı

Beşiktaş'ın Başakşehir ile karşılaştığı maçta 2 yıldız futbolcu sakatlandı. Maçın 37. dakikasında Bahtiyar Zaynutdinov, ikili mücadele sonucu sakatlandı ve oyundan çıkarıldı. Zaynutdinov'un yerine 41. dakikada oyuna giren Rachid Ghezzal ise devre arasında sakatlık nedeniyle oyundan çıktı.