Birisi sadece 4 dakika oyunda kaldı! Beşiktaş'ta 2 yıldız futbolcu sakatlandı
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Beşiktaş'ın Başakşehir ile karşılaştığı maçta 2 yıldız futbolcu sakatlandı. Maçın 37. dakikasında Bahtiyar Zaynutdinov, ikili mücadele sonucu sakatlandı ve oyundan çıkarıldı. Zaynutdinov'un yerine 41. dakikada oyuna giren Rachid Ghezzal ise devre arasında sakatlık nedeniyle oyundan çıktı.
Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'ın Başakşehir ile oynadığı maçta takımın yıldızlarında Bahtiyar Zaynutdinov, ve Ghezzal sakatlandı.
ZAYNUTDINOV SAKATLANDI
Karşılaşmanın 37. dakikasında Bahtiyar Zaynutdinov, Opoku ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Sağlık görevlileri oyun alanına girdi. Oyuncunun tedavisi sonrası değişiklik işareti geldi.
GHEZZAL 41'DE GİRİP İKİNCİ YARIYA ÇIKAMADI
Sakatlanan Bahtiyar Zaynutdinov'un yerine 41. dakikada Rachid Ghezzal oyuna dahil oldu. Cezayirli futbolcu, devre arasında ise oyundan çıktı. Ghezzal yerine Onur Bulut oyuna girdi.