Birdenbire Samandıra'ya geldi! Ali Koç'un Galatasaray derbisi öncesi futbolculara söylediklerine bakın

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yarın oynanacak ve şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip Galatasaray derbisi öncesinde Samandıra Tesisleri'nde teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Koç'un gündeminde sadece Galatasaray derbisi vardı.

"CAMİAYA BORÇLUSUNUZ"

Sözcü'nün haberine göre takımının konsantrasyonunu seçim gündemiyle dağıtmak istemeyen Ali Koç, İsmail Kartal ve futbolculara "Bu camiaya borçlusunuz. Galatasaray derbisini kazanarak, taraftarları sevindirmelisiniz" ifadelerini kullandı.

ADAYLIK BAŞVURUSUNU TAMAMLADI

Öte yandan Ali Koç, 8-9 Haziran'da gerçekleşecek olağan seçimli genel kurul için adaylık başvurusunu tamamladı. Tüzükte koşul sunulan imzalar, YDK Başkanlığına teslim edildi.