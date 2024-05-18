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Birdenbire Samandıra'ya geldi! Ali Koç'un Galatasaray derbisi öncesi futbolculara söylediklerine bakın

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir yandan seçim çalışmalarını sürdürürken diğer yandan gözünü Galatasaray derbisine çevirdi. Şampiyonluk düğümünü çözebilecek dev derbi öncesinde Samandıra Tesisleri'ni ziyaret eden Koç, teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelerek "Bu camiaya borçlusunuz. Galatasaray derbisini kazanarak, taraftarları sevindirmelisiniz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yarın oynanacak ve şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip Galatasaray derbisi öncesinde Samandıra Tesisleri'nde teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Koç'un gündeminde sadece Galatasaray derbisi vardı.

"CAMİAYA BORÇLUSUNUZ"

Sözcü'nün haberine göre takımının konsantrasyonunu seçim gündemiyle dağıtmak istemeyen Ali Koç, İsmail Kartal ve futbolculara "Bu camiaya borçlusunuz. Galatasaray derbisini kazanarak, taraftarları sevindirmelisiniz" ifadelerini kullandı.

Birdenbire Samandıra'ya geldi! Ali Koç'un Galatasaray derbisi öncesi futbolculara söylediklerine bakın

ADAYLIK BAŞVURUSUNU TAMAMLADI

Öte yandan Ali Koç, 8-9 Haziran'da gerçekleşecek olağan seçimli genel kurul için adaylık başvurusunu tamamladı. Tüzükte koşul sunulan imzalar, YDK Başkanlığına teslim edildi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

İsmail Kartal Galatasaray Fenerbahçe Ali Koç Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (5)

Murat Ülger:

Aramızdaki fark bu işte. Biz kupalar kazanma derdindeyiz. Onlar Galatasaray ı yenmenin derdinde.

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Asil Türk:

Belli Avrupanin vasat takımından 4 yemenizden.2000 yılından sonra ne basarıniz var Avrupa'da.Son 30 maçta 3 galibiyet 8 beraberlik 19 yenilgi.Kupa kazanma derdindeymis. Turkiyeyi hiç saymıyorum Federasyon başkanın ve yardımcılarının Gs li olmasından belli başarınız.

yanıt8
yanıt14
MEHMET BIÇEROL:

Fenerbahçe nin cefasını çeken AZİZ YIKDIRIMDIR Fenerbahçe için hapislerde yattı eğilip bükülmedi benim gönlümde Fenerbahçe nin başkanı Aziz yıldırımdır şampiyonluklar parayla karizmatik kişilikle kazanılmıyor Ali koç a da teşekkür edip yollar ayrılmalı Saygılar ????

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Nuri Aga:

Boş konuşmuş. Topunu oynuyor parasını alıyor adamlar neyin borcu...

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Vll. Murat:

borcu olan oyuncular değil sensin sezon boyunca ortada görünmeyip artık hiçbir anlamı kalmayan bir derbi öncesi gelip dumenden rüzgar yaparak seçim altyapısı peşindesin

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