Birbirlerini silen Zehra ve Vargas ilk kez karşı karşıya geldi

Melissa Vargas ile Zehra Güneş, Instagram’da birbirlerini takipten çıkmalarının ardından ilk kez sahada rakip oldu. İki yıldız ismin karşı karşıya geldiği anlar büyük ilgi gördü.

SAHADA MESAFELİ ANLAR

Karşılaşma boyunca Vargas ve Zehra’nın birbirine karşı mesafeli tavırları dikkat çekti. İkilinin aynı sahada olmalarına rağmen iletişim kurmaması ve birbirini görmezden gelmesi gözlerden kaçmadı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Takipten çıkma sonrası yaşanan bu ilk karşılaşma, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı bu anları “gerilim sahaya yansıdı” şeklinde yorumladı. İkilinin sahadaki bu tavırları, maçın önüne geçen detaylardan biri olurken spor kamuoyunda da konuşulmaya devam ediyor.

