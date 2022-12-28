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Ortalık karışacak! Alex heykelinin kaldırılması için başvuru

Spor Haberleri

Ortalık karışacak! Alex heykelinin kaldırılması için başvuru

Alex de Souza'nın son dönemdeki illegal bahis sitesi reklamları başta Fenerbahçe taraftarları olmak üzere diğer takım taraftarlarından da olumsuz tepki çekti. Ancak Brezilyalı eski futbolcu, buna rağmen paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak Fenerbahçe Kongre Üyesi, heykelin kaldırılması için başvuru yapacağını açıkladı.

Fenerbahçe Kongre Üyesi Serkan Erg, bahis olayı ile gündeme gelen Alex de Souza'nın heykeli kaldırılması için yazılı başvuruda bulunacağını açıkladı.

Ajansspor'un haberine göre, Serkan Erg, Alex de Souza'nın Fenerbahçe'nin stadının yanındaki Yoğurtçu Parkı giriş bölgesindeki heykelinin kaldırılmasını talep etti. Erg, bunun için yazılı başvuruda bulunacağını belirtti. Alex'in heykelinin bulunduğu yerde ayrıca Fenerbahçe'nin iki efsanesinin daha; Can Bartu ve Lefter Küçükandonyadis'in de heykeli bulunuyor. Alex'in heykeli taraftarların kendi aralarında yaptığı organizasyonun sonrasında dikilmişti.

Bir zamanların efsanesiydi! Şimdi heykelini bile istemiyorlar

Fenerbahçe'nin eski efsane oyuncularından Alex de Souza, 29 Kasım gecesinde sosyal medya hesabından''Yuvama dönüyorum'' paylaşımında bulundu. Bu paylaşımından sonra taraftarlardan 287 bin beğeni alan Alex, 2 Aralık'ta ise bir bahis sitesinin reklamını yaptı. Bu paylaşımından sonra yıldız oyuncu tepkiler aldı.

Ortalık karışacak! Alex heykelinin kaldırılması için başvuru

Alex de Souza'nın illegal bir bahis şirketinin reklamını paylaşmasının ardından Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ümit Özat, Alex'in paylaşımını altıntılayarak, ''Ben yapsam dolandırıcı dersiniz." ifadelerini kullanmıştı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Alex De Souza Fenerbahçe Spor Haberler

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