Bir zamanların efsane forveti Andy Carroll, 6. Lig takımına imza attı

İngiliz futbolunun önemli forvetlerinden biri olan 36 yaşındaki Andy Carroll, kariyerinde yeni bir maceraya imza attı.

6. LİG TAKIMINA TRANSFER OLDU

Son olarak Bordeaux forması giyen Andy Carroll, İngiltere 6. Lig takımlarından Dagenham & Redbridge'ye transfer oldu. Deneyimli oyuncu, yeni takımıyla 3 yıllık sözleşmeye imza attı. İmza töreninin ardından açıklama yapan Carroll, ''Yeni bir macera içerisindeyim. Her zamankinden daha da heyecanlıyım.'' dedi.

FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR

Kariyerine Newcastle United altyapısında başlayan İngiliz yıldız, Liverpool, West Ham ve Bordeaux gibi önemli kulüplerde boy gösterdi.

KARİYER RAKAMLARI

Kariyeri boyunca 405 maça çıkan Carroll, bu maçlarda rakip ağlara 111 gol atarken, 56 golün de pasını verdi.