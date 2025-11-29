Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi: Oyuncumuz yok

Haberler

Güncelleme:
Bahis soruşturması ve sakatlıklarla boğuşan Yeni Malatyaspor, yarın oynanacak Adanaspor maçına yeterli futbolcu bulunmadığı için çıkamayacağını açıkladı. Kulüp, bu durumun zorunlu bir adım olduğunu belirtti. Bahis soruşturması nedeniyle birçok oyuncu kadro dışı bırakıldı ve sakatlıklar durumu daha da karmaşık hale getirdi. Yönetim, TFF'nin belirlediği minimum oyuncu sayısının altına düştükleri için maça çıkmanın imkânsız hâle geldiğini belirtti.

  • Yeni Malatyaspor, yeterli futbolcu olmadığı için Adanaspor maçına çıkamayacağını duyurdu.
  • Kulüp, bahis soruşturması ve sakatlıklar nedeniyle oyuncu sayısının TFF'nin minimum gereksiniminin altına düştüğünü açıkladı.
  • TFF'nin maçın hükmen sonuçlandırılması ve olası yaptırımlar hakkında açıklama yapması bekleniyor.

Bahis soruşturması ve sakatlıklarla sarsılan Yeni Malatyaspor, yarın oynanacak Adanaspor maçına yeterli futbolcu kalmadığı için sahaya çıkamayacağını duyurdu. Kulüp, "Bu karar kulübün geleceğini korumak adına zorunlu bir adımdır" açıklamasını yaptı.

MALATYA'DA KRİZ: KADRO YETERSİZ

Nesine 2. Lig ekibi Yeni Malatyaspor, son yılların en büyük krizlerinden biriyle karşı karşıya. Kulüpte devam eden bahis soruşturması nedeniyle birden çok oyuncu kadro dışı bırakılırken, üst üste yaşanan sakatlıklar da durumu içinden çıkılmaz hâle getirdi.

Yönetim, yarın oynanması planlanan Adanaspor karşılaşmasına çıkamayacaklarını resmen açıkladı.

SORUŞTURMA VE SAKATLIKLAR TAKIMI ÇÖKERTTİ

Kulübün yaptığı açıklamada, futbolcu sayısının TFF'nin belirlediği minimum oyuncu sayısının altına düşmesi nedeniyle maça çıkmanın imkânsız hâle geldiği belirtildi. Teknik heyetin tüm alternatifleri değerlendirdiği ancak sahaya çıkacak yeterli kadronun oluşturulamadığı aktarıldı.

"KULÜBÜN GELECEĞİNİ KORUMAK ZORUNDAYIZ"

Basın sözcüsü Bora Özkan, kararın zorunluluktan alındığını vurgulayarak, "Bahis soruşturması ve sakatlıklar nedeniyle oynanması planlanan karşılaşmada yer almamız mümkün değildir. 2. Lig'in 13. haftasında rekabet edecek durumda değiliz. Bu karar, mevcut tabloya rağmen kulübün geleceğini korumak adına alınmış zorunlu bir adımdır" dedi.

Özkan, altyapı çalışmalarının kesintisiz süreceğini ve kulübün sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için gerekli adımların atıldığını da belirtti.

GÖZLER TFF'DE

Yeni Malatyaspor'un maça çıkmama kararı sonrası gözler TFF'nin vereceği karara çevrildi. Federasyonun, maçın hükmen sonuçlandırılması ve olası yaptırımlarla ilgili kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

