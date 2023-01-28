Bir zamanlar Süper Lig'i sallamıştı! Adana Demirspor, 27 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağladı

Adana Demirspor, Shanghai Port forması giyen Cherif Ndiaye'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunuyor. Ndiaye, Türkiye'de daha önce Göztepe forması da giymişti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Çin Süper Lig ekiplerinden Shanghai Port'tan Pape Cherif Ndiaye ile kiralık olarak sözleşme imzaladı.

SEZON SONUNA KADAR KİRALIK

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 27 yaşındaki forvet oyuncusu Pape Cherif Ndiaye, satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandı.

SÖZLEŞMEDE SATIN ALMA OPSİYONU DA BULUNUYOR

Kulüpten yapılan açıklamada, " Takımımız, Çin Süper Lig ekiplerinden Shanghai Port takımının formasını giyen forvet oyuncusu Pape Cherif Ndiaye ile yarım sezon kiralık, satın alma opsiyonlu sözleşme imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Shanghai Port'ta sözleşmesi 2024'te sona erecek olan tecrübeli santrfor, geçtiğimiz sezon Çin'de 20'si ilk 11 olmak üzere, 25 maçta şans buldu ve 9 gol, 1 asist katkısı sağladı.