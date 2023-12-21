Bir zamanlar rakip tanımayan Ajax, Hollanda Kupası'nda 4. Lig takımına elendi

Ligdeki kötü performansını toparlayan ve UEFA Avrupa Ligi grubunu 3. tamamlayan Ajax, Hollanda Kupası'nda 4. lig takımı Hercules'e 3-2 yenilerek kupaya veda etti.

SON ANDA ZORLADILAR AMA OLMADI

USV Hercules'e galibiyeti getiren golleri 16 ve 66. dakikalarda Tim Pieters ve 90+3. dakikada Mats Grotenbreg kaydetti. Flaş mağlubiyetle kupaya veda eden Ajax'ın gollerini ise 83. dakikada Brian Brobbey ve 89. dakikada Chuba Akpom kaydetti.