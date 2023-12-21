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Bir zamanlar rakip tanımayan Ajax, Hollanda Kupası'nda 4. Lig takımına elendi

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Ajax, Hollanda Kupası 2. tur karşılaşmasında 4. lig ekibi USV Hercules'e 3-2 yenildi ve kupaya veda etti.

Ligdeki kötü performansını toparlayan ve UEFA Avrupa Ligi grubunu 3. tamamlayan Ajax, Hollanda Kupası'nda 4. lig takımı Hercules'e 3-2 yenilerek kupaya veda etti.

SON ANDA ZORLADILAR AMA OLMADI

USV Hercules'e galibiyeti getiren golleri 16 ve 66. dakikalarda Tim Pieters ve 90+3. dakikada Mats Grotenbreg kaydetti. Flaş mağlubiyetle kupaya veda eden Ajax'ın gollerini ise 83. dakikada Brian Brobbey ve 89. dakikada Chuba Akpom kaydetti.

Bir zamanlar rakip tanımayan Ajax, Hollanda Kupası'nda 4. Lig takımına elendi

Kaynak: Haberler.com / Spor

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