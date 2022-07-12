Fotoğraf çekilmek isteyen bir taraftar Guardiola'yı bağırarak takip etti! Tecrübeli hocanın gergin anları kameralara yansıdı - Haberler

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Fotoğraf çekilmek isteyen bir taraftar Guardiola'yı bağırarak takip etti! Tecrübeli hocanın gergin anları kameralara yansıdı

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Manchester City ile Premier Lig şampiyonluğu yaşayan dünyaca ünlü çalıştırıcı Pep Guardiola, bisikletiyle akşam sporu yaparken görüntülendi. Guardiola ile karşılaşan bir taraftar bisikletiyle tecrübeli hocayı takip etti. Arkasından bağırarak takibi sürdüren genç, Guardiola ile fotoğraf çekilmek istedi. İspanyol hocanın gergin yüz ifadesi kameralara yansıdı.

Dünyaca ünlü İspanyol teknik direktör Pep Guardiola bisikleti ile gezerken bir hayranı tarafından durduruldu. Fotoğraf çekilmek istediğini söyleyen genç taraftar, ünlü teknik adamı takip etti.

Bir taraftar Guardiola'yı bağırarak takip etti! Tecrübeli hocanın gergin anları kameralara yansıdı

GUARDİOLA GERGİN ANLAR YAŞADI

Fotoğraf çekilme isteğiyle Guardiola'yı takip eden genç birkaç kez bağırarak tecrübeli hocayı durdurmaya çalıştı. Bu anları video kaydına alan taraftar, Guardiola'yı durdurmayı başardı. Fotoğraf çekilmek için bisikletinden inen Guardiola'nın durumdan memnun olmama ifadesi ise kameralara yansıdı.

Bir taraftar Guardiola'yı bağırarak takip etti! Tecrübeli hocanın gergin anları kameralara yansıdı

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Josep Guardiola Spor Haberler

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