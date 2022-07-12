Fotoğraf çekilmek isteyen bir taraftar Guardiola'yı bağırarak takip etti! Tecrübeli hocanın gergin anları kameralara yansıdı

Dünyaca ünlü İspanyol teknik direktör Pep Guardiola bisikleti ile gezerken bir hayranı tarafından durduruldu. Fotoğraf çekilmek istediğini söyleyen genç taraftar, ünlü teknik adamı takip etti.

GUARDİOLA GERGİN ANLAR YAŞADI

Fotoğraf çekilme isteğiyle Guardiola'yı takip eden genç birkaç kez bağırarak tecrübeli hocayı durdurmaya çalıştı. Bu anları video kaydına alan taraftar, Guardiola'yı durdurmayı başardı. Fotoğraf çekilmek için bisikletinden inen Guardiola'nın durumdan memnun olmama ifadesi ise kameralara yansıdı.