Bir şok daha! Juventus, Galatasaray maçından sonra kendine gelemedi

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 5-2 yendiği Juventus, ligde Como'ya 2-0 yenildi.

JUVENTUS 2 GOLLE KAYBETTİ

Serie A 26. hafta maçında Juventus, Allianz Stadı'nda Como'yu ağırladı. Müsabakanın 11. dakikasında Mergim Vojvoda'nın golüyle 1-0 öne geçen Como, ilk yarıyı önde tamamladı. Konuk ekip, maçın 61. dakikasında Maxence Caqueret'in golüyle farkı ikiye çıkardı ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.

KENAN 83 DAKİKA SAHADA

Juventus forması giyen 20 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, ilk 11'de başladığı maçta 83 dakika sahada kaldı.

ÜST ÜSTE BEŞİNCİ MAÇINI DA KAZANAMADI

Üst üste 5. resmi maçını kazanamayan ve dördüncü yenilgisini alan Torino temsilcisi, 46 puanda kaldı. Como ise 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırarak 45 puana yükseldi. Juventus, bir sonraki maçını 25 Şubat Çarşamba günü Galatasaray ile sahasında oynayacak.