EURO 2032'ye ev sahipliği yapacak Türkiye ve İtalya'nın UEFA'ya sunduğu statlar belli oldu. Beşiktaş'ın stadını UEFA'ya bildirmediği için eleştiri oklarının hedefi olan TFF'nin listede İzmir'den hiçbir stada yer vermemesi dikkat çekti.

Üç büyük şehirden biri listede yok! İşte Türkiye'nin EURO 2032 için UEFA'ya bildirdiği 10 stat

Türkiye'nin EURO 2032 için UEFA'ya bildirdiği 10 stat ortaya çıktı. UEFA'dan yapılan açıklamada yer alan listede Beşiktaş'ın stadının ve İzmir'den hiçbir stadyumun olmaması dikkat çekti.

İZMİR LİSTEDE YOK

UEFA'dan yapılan açıklamada Türkiye'den İstanbul, Antalya, Bursa, Konya, Trabzon, Gaziantep, Eskişehir ve Konya'dan stadyumlara yer verildi. Türkiye ve İtalya, 10 olan stat sayısını 5'e kadar düşürecek.

Türkiye'nin UEFA'ya bildirdiği statlar şöyle:

İstanbul: Atatürk Olimpiyat Stadı (yenilenecek)

Ankara: Yeni Ankara Stadı (yeni stadyum)

İstanbul: Ali Sami Yen Stadyumu

İstanbul: Şükrü Saraçoğlu Stadı

Bursa: Timsah Arena

Trabzon: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Kompleksi Konya: Konya Büyükşehir Stadyumu

Gaziantep: Gaziantep Kalyon Stadyumu

Eskisehir: Eskisehir Stadyumu

Antalya: Antalya Stadyumu

İtalya'nın UEFA'ya bildirdiği statlar şöyle: