Haberler

Bir puan kaybı daha! Amedspor'un ilk 2 hayali zora girdi

Bir puan kaybı daha! Amedspor'un ilk 2 hayali zora girdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 28. hafta maçında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Amedspor 2-2 berabere kaldı. Puanını 55'e çıkaran Amedspor'un ilk 2 sıradaki takımlarla arasındaki puan farkı açıldı.

  • Trendyol 1. Lig'deki 28. hafta maçında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Amedspor arasındaki maç 2-2 berabere bitti.
  • Amedspor'un ligdeki puanı 55 oldu ve Süper Lig'e doğrudan çıkma yolundaki rakipleri Erzurumspor ve Esenler Erokspor ile arasındaki fark 4 ve 5 puana yükseldi.
  • Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün ligdeki puanı 40 oldu.

Trendyol 1. Lig'de 28. hafta maçında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Amedspor karşıya geldi. Aktepe Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti.

ANKARA'DA 4 GOL VAR KAZANAN YOK

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün golleri 8. dakikada Mame Biram Diouf ve 79. dakikada Odise Roshi kaydetti. Amedspor'un golleri 17. dakikada Mbaye Diagne ve 28. dakikada Daniel Mosquera'dan geldi.

İLK 2 İLE ARADAKİ PUAN FARKI AÇILDI

Bu sonuçla birlikte Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, 40 puana ulaştı. Ligdeki puanını 55 yapan Amedspor'un ise Süper Lig'e doğrudan çıkma yolundaki rakipleri Erzurumspor ve Esenler Erokspor ile arasındaki fark 4 ve 5'e yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Sivasspor'a konuk olacak. Amedspor, Serikspor'u ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Netanyahu: Hamaney ölmüş olabilir

Hamaney öldürüldü mü? Yeni açıklama Netanyahu'dan geldi
İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti

İran'da bilanço şimdiden ağır! 24 şehirde çok sayıda can kaybı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'ın vurduğu Körfez ülkelerine destek İngiltere'den geldi! Savaş uçakları Orta Doğu semalarında

İran'ın vurduğu Körfez ülkelerine destek Avrupa ülkesinden geldi
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
Orta Doğu'daki yeni savaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Orta Doğu'daki yeni savaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
İran'da mühimmat deposu vuruldu! Şiddetli patlamalar meydana geldi

Mühimmat deposunu vurdular!
İran'ın vurduğu Körfez ülkelerine destek İngiltere'den geldi! Savaş uçakları Orta Doğu semalarında

İran'ın vurduğu Körfez ülkelerine destek Avrupa ülkesinden geldi
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu

Görüntü İran'dan değil İsrail'den
Alevler gökyüzüne yükseldi! İran Bahreyn'deki gökdeleni böyle vurdu

Hedef alınan gökdelende şiddetli patlama! İşte o anlar