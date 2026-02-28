Bir puan kaybı daha! Amedspor'un ilk 2 hayali zora girdi

Trendyol 1. Lig'de 28. hafta maçında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Amedspor karşıya geldi. Aktepe Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti.

ANKARA'DA 4 GOL VAR KAZANAN YOK

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün golleri 8. dakikada Mame Biram Diouf ve 79. dakikada Odise Roshi kaydetti. Amedspor'un golleri 17. dakikada Mbaye Diagne ve 28. dakikada Daniel Mosquera'dan geldi.

İLK 2 İLE ARADAKİ PUAN FARKI AÇILDI

Bu sonuçla birlikte Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, 40 puana ulaştı. Ligdeki puanını 55 yapan Amedspor'un ise Süper Lig'e doğrudan çıkma yolundaki rakipleri Erzurumspor ve Esenler Erokspor ile arasındaki fark 4 ve 5'e yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Sivasspor'a konuk olacak. Amedspor, Serikspor'u ağırlayacak.