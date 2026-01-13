Haberler

Bir kulübün çöküşü: İmkansızlıktan forma numaralarını bantla oluşturdular

Bir kulübün çöküşü: İmkansızlıktan forma numaralarını bantla oluşturdular
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Son dönemde pek çok sorunla karşılaşan ve amatör kümeye düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Nazillispor, son maçında forma numaralarını bantla oluşturmak zorunda kaldı. Stadı kapatılan ve belediye tesislerinden çıkarılan kulüp, maddi imkansızlıklar nedeniyle futbolcularına forma bile bulmakta zorlandı.

  • Nazillispor'un U19 takımı, Ayvalıkgücü Belediyespor'a karşı oynadığı maçta 8-1 kaybetti.
  • Nazillispor, maddi imkansızlıklar nedeniyle Ayvalıkgücü maçında iki futbolcunun forma numaralarını bantla oluşturdu.
  • Nazillispor 1966 yılında kuruldu.

Son dönemde başına gelmeyen kalmayıp amatör kümeye düşmeye çok yaklaşan Nazillispor geçen hafta U19 oyuncularıyla çıkıp 8-1 kaybettiği Ayvalıkgücü Belediyespor maçında forma numaralarını bantla oluşturmak zorunda kaldı.

NAZİLLİSPOR'UN ÇÖKÜŞÜ SÜRÜYOR

Bu sezon stadı kapatılan, kiracısı olduğu belediyeye ait tesislerden çıkarılınca ilçeden taşınmak zorunda kalan, futbolcuları bahisten ceza alıp, başkanı ve eski teknik direktörü de şike iddiasıyla tutuklanan Nazillispor'da büyük imkansızlıklar yaşanıyor.

Bir kulübün çöküşü: İmkansızlıktan forma numaralarını bantla oluşturdular

FORMA NUMARALARINI BANTLA OLUŞTURDULAR

Devre arasında ligden çekilme kararı almasına rağmen son anda U19 takımıyla yoluna devam eden Nazillispor, maddi imkansızlıklar nedeni ile futbolculara forma bile bulmakta zorlandı. Nazillispor'da Ayvalıkgücü maçında iki futbolcu sahaya forma numaraları bantlanmış şekilde çıktı. Bazı futbolcular ısınmayı kendi ceketleriyle yaptı. Bazı oyuncuların formalarında göğüs reklamı bulunurken, bazılarında yer almaması dikkat çekti. Artık kapanmanın eşiğine gelen Nazillispor'da yaşanan tablo içler acısı durumda. 1966 yılında kurulan Ege'nin köklü ekibinin durumu Nazillili futbolseverleri kahrediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemre Yıldız - Spor
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında karar verildi
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda

Trump'tan İran'daki gösterileri daha da alevlendirecek sözler
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı

Merakla beklenen veri açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu

Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Ayıp olmuyor mu Efeler

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! Şahin Tugayları yola çıktı
Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Süper Lig ekibinin başına geçti
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı
Kabus başladı! Arda Güler'e 'Mourinho' sürprizi

Kabus başladı! Arda Güler'e "Mourinho" sürprizi