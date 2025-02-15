Solskjaer, Trabzonspor'u yenen ilk Norveçli teknik adam oldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Trabzonspor maçıyla birlikte Tüpraş Stadyumu'ndaki ilk lig maçına çıktı. 51 yaşındaki teknik adam, aldığı galibiyetle tarihe geçti.

TRABZONSPOR'U YENEN İLK NORVEÇLİ

Ole Gunnar Solskjaer, Solskjaer, takımının sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmasıyla birlikte Dolmabahçe'deki ilk lig maçını kazanmış oldu. Öte yandan Solskjaer, Süper Lig tarihinde Trabzonspor'u mağlup eden ilk Norveçli teknik direktör oldu.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Tüpraş Stadyumu'nda ağırladığı Athletic Bilbao'yu 4-1'lik skorla mağlup etmişti. Norveçli teknik adam, ligde deplasmanlarda ise Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.