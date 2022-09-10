Bir garip Icardi meselesi! PSG istedi, Galatasaray apar topar paylaşımı sildi

Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'den kiralık olarak renklerine bağladığı Mauro Icardi'ye ilişkin mali detayları içeren paylaşımı silmesinin yankıları sürüyor. Son olarak sarı-kırmızılıların bu hamleyi PSG'nin istediği üzerine gerçekleştirdiği belirtildi.

Transfer döneminin şampiyonu Galatasaray'da en büyük sesi Mauro Icardi'nin imzası getirdi. Dünyaca ünlü golcüyü kiralık olarak kadrosuna katan sarı-kırmızılıların geçtiğimiz gün sosyal medyada yaptığı hamle dikkat çekti.

PSG'Yİ ZORA SOKABİLİR

Ajansspor'da yer alan habere göre, Galatasaray, Mauro Icardi'nin transfer maliyetlerine ilişkin yaptığı paylaşımı kaldırmıştı. Sarı-kırmızılıların bu hamleyi PSG'nin ricası üzerine gerçekleştirdiği öne sürüldü. Fransız ekibinden 6 milyon 750 bin euro kazanan Arjantinli golcünün maaşının sadece 750 bin eurosunu Galatasaray'ın üstelenecek olmasının ve bunun sosyal medyada paylaşılmasının PSG'yi zora sokabileceği belirtildi.

Silinen paylaşım

GALATASARAY, ICARDI İÇİN SADECE 750 BİN EURO ÖDEYECEK

Galatasaray, Icardi transferinin mali detaylarına ait paylaşımı sosyal medya hesabından silse bile bilgiler KAP bildirimi hala duruyor. Sarı-kırmızılılar, Icardi transferi için KAP'a yaptığı açıklamada, "Yapılan anlaşma uyarınca 2022-2023 futbol sezonu için futbolcuya toplam 6.750.000 EUR ödenecektir. Bahsi geçen tutarın 6.000.000 EUR'luk kısmı Sas Paris Saint-Germain Kulübü tarafından, 750.000 EUR ise Şirketimiz tarafından ödenecektir." ifadelerini kullanmıştı.