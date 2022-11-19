Eden Hazard'ın son halini gören Belçikalılar sinir krizi geçirdi: Dünya Kupası'nda oynatmayın

2022 Dünya Kupası'nda boy gösterecek Belçika, Mısır ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybetti. Karşılaşmanın ardından Belçika Milli Takımı'nın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan Eden Hazard fotoğrafı büyük tartışma yarattı. Fotoğrafta dünyaca ünlü futbolcunun kilolu ve göbeğinin çıktığı görülürken, Belçikalılar Hazard'ın kadrodan çıkarılması için çağrıda bulundu.

Dünya Kupası öncesinde hazırlık karşılaşmasında Mısır ile Belçika karşı karşıya geldi. Zorlu maçta Mısır, Belçika'yı 2-1 mağlup etti. Belçika'da Eden Hazard'ın mücadele sonrası paylaşılan göbekli fotoğrafı gündem oldu.

RESMİ HESAPTAN PAYLAŞILDI

Maça ilk 11'de başlayan Hazard kendisinden beklenen performansı sergileyemezken, Belçika Milli Takımı'nın resmi Twitter hesabı, ilk yarı sonucunu Eden Hazard'ın kilolu gözüken fotoğrafıyla paylaştı.

"EDEN HAZARD'I TAKIMDAN ÇIKARIN"

Paylaşımda kilolu gözükmesi nedeniyle Hazard'a öfke kusan Belçikalı taraftarlar, Real Madrid'in yıldız oyuncusu için, "Profesyonel bir oyuncu nasıl böyle olabilir?" ve "Eden Hazard'ı takımdan çıkardın" şeklinde tepki gösterdi.

ESKİ FORMUNDAN ÇOK UZAK

Eden Hazard geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Dünya Kupası sonrası Real Madrid'den ayrılacağının sinyallerini vermişti. Bu sezon İspanyol deviyle 6 maça çıkan Hazard 1 gol, 1 asistlik istatistik yakaladı.