Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bir devir sona mı eriyor? Toni Kroos, Real Madrid'in teklifine yanıt verdi

Spor Haberleri

Real Madrid, Toni Kroos ile sözleşme uzatma kararı aldı. 9 yıldır eflatun-beyazlıların formasını giyen Alman orta saha, yönetimle yaptığı son görüşmede 1 yıl daha Real Madrid'de oynamaya hazır olduğunu söyledi.

2014 yılından bu yana Real Madrid forması giyen Toni Kroos'un sezon sonunda dünya devi ile sözleşmesi sona eriyor. Eflatun-beyazlılar, deneyimli orta saha ile ilgili kararını verdi.

REAL MADRID TEKLİFİ YAPTI

Marca'da yer alan habere göre, Real Madrid, geçen sezon Toni Kroos'a yeni sözleşme teklifinde bulunmuştu. Alman orta sahanın o dönem kulüpten zaman istediği ve son kararını verdiği belirtildi.

1 YIL DAHA MADRID'DE

Toni Kroos'un Real Madrid yönetimine sözleşme uzatmaya hazır olduğunu söyledi. Habere göre, 33 yaşındaki futbolcu, 1 yıl daha eflatun-beyazlıların formasını giyecek.

Bir devir sona mı eriyor? Toni Kroos, Real Madrid'in teklifine yanıt verdi

Bir devir sona mı eriyor? Toni Kroos, Real Madrid'in teklifine yanıt verdi

Bir devir sona mı eriyor? Toni Kroos, Real Madrid'in teklifine yanıt verdi

Haberler.com - Spor

Real Madrid Toni Kroos Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title