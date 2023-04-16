Bir devir sona mı eriyor? Toni Kroos, Real Madrid'in teklifine yanıt verdi

Real Madrid, Toni Kroos ile sözleşme uzatma kararı aldı. 9 yıldır eflatun-beyazlıların formasını giyen Alman orta saha, yönetimle yaptığı son görüşmede 1 yıl daha Real Madrid'de oynamaya hazır olduğunu söyledi.

2014 yılından bu yana Real Madrid forması giyen Toni Kroos'un sezon sonunda dünya devi ile sözleşmesi sona eriyor. Eflatun-beyazlılar, deneyimli orta saha ile ilgili kararını verdi.

REAL MADRID TEKLİFİ YAPTI

Marca'da yer alan habere göre, Real Madrid, geçen sezon Toni Kroos'a yeni sözleşme teklifinde bulunmuştu. Alman orta sahanın o dönem kulüpten zaman istediği ve son kararını verdiği belirtildi.

1 YIL DAHA MADRID'DE

Toni Kroos'un Real Madrid yönetimine sözleşme uzatmaya hazır olduğunu söyledi. Habere göre, 33 yaşındaki futbolcu, 1 yıl daha eflatun-beyazlıların formasını giyecek.