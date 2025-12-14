Bir devir sona erdi! John Cena, 23 Yıllık WWE kariyerini sonlandırdı

WWE'nin efsane isimlerinden biri olan Amerikalı güreşçi John Cena, profesyonel güreş kariyerine nokta koydu.

JOHN CENA SON MAÇINA ÇIKTI

John Cena, "Saturday Night's Main Event" organizasyonunda son maçına Gunther'a karşı çıktı. Capital One Arena'da 19 bini aşkın seyircinin önünde yapılan karşılaşmada Cena, rakibine mağlup oldu.

VEDASI HÜZÜNLÜ BİTTİ

Gunther karşısında "Five Knuckle Shuffle" ve "Attitude Adjustment" dahil olmak üzere birçok imza hareketini deneyen Cena, art arda uygulanan sleeper hold'lara daha fazla dayanamadı. Tuştan birkaç kez kurtulmasına rağmen, kameraya doğru bakıp hafifçe gülümseyen Cena, bunun ardından pes etti. Bu sonuç, Cena'nın kariyerinde sadece dördüncü kez pes ettiği maç oldu.

MAÇ SONUNDA TÖREN GERÇEKLEŞTİ

Maçın ardından WWE soyunma odasındaki güreşçiler ringe çıkarak John Cena'ya veda etti. Dünya Ağırsiklet Şampiyonu CM Punk ve Tartışmasız WWE Şampiyonu Cody Rhodes, kemerlerini Cena'ya vererek efsane isme son kez takmasını sağladı.

JOHN CENA: 'BENİM İÇİN ZEVKTİ'

Gerçekleşen törenin ardından "Bunca yıl sizlere hizmet etmek benim için bir zevkti, teşekkür ederim" diyen Cena, alkışlar eşliğinde arenadan ayrıldı.

John Cena'nın elde ettiği başarılar: