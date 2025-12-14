Haberler

Bir devir sona erdi! John Cena, 23 Yıllık WWE kariyerini sonlandırdı
Saturday Night's Main Event XLII'de son maçına Gunther karşısında çıkan WWE efsanesi John Cena, 23 yıllık WWE kariyerini sonlandırdı. Cena, veda maçında Gunther'ın uyguladığı sleeper hold'lara dayanamayarak pes etti. Maç sonunda gerçekleşen törende konuşan efsane isim, "Bunca yıl sizlere hizmet etmek benim için bir zevkti, teşekkür ederim." sözlerini sarf etti.

  • John Cena, 23 yıllık WWE kariyerini sonlandırdı.
  • John Cena, son maçında Gunther'a karşı yenildi ve bu onun kariyerinde dördüncü kez pes ettiği maç oldu.
  • John Cena, 14 kez WWE Şampiyonluğu dahil olmak üzere Grand Slam Şampiyonu unvanını kazandı.

WWE'nin efsane isimlerinden biri olan Amerikalı güreşçi John Cena, profesyonel güreş kariyerine nokta koydu.

JOHN CENA SON MAÇINA ÇIKTI

John Cena, "Saturday Night's Main Event" organizasyonunda son maçına Gunther'a karşı çıktı. Capital One Arena'da 19 bini aşkın seyircinin önünde yapılan karşılaşmada Cena, rakibine mağlup oldu.

VEDASI HÜZÜNLÜ BİTTİ

Gunther karşısında "Five Knuckle Shuffle" ve "Attitude Adjustment" dahil olmak üzere birçok imza hareketini deneyen Cena, art arda uygulanan sleeper hold'lara daha fazla dayanamadı. Tuştan birkaç kez kurtulmasına rağmen, kameraya doğru bakıp hafifçe gülümseyen Cena, bunun ardından pes etti. Bu sonuç, Cena'nın kariyerinde sadece dördüncü kez pes ettiği maç oldu.

Bir devir sona erdi! John Cena, 23 Yıllık WWE kariyerini sonlandırdı

MAÇ SONUNDA TÖREN GERÇEKLEŞTİ

Maçın ardından WWE soyunma odasındaki güreşçiler ringe çıkarak John Cena'ya veda etti. Dünya Ağırsiklet Şampiyonu CM Punk ve Tartışmasız WWE Şampiyonu Cody Rhodes, kemerlerini Cena'ya vererek efsane isme son kez takmasını sağladı.

Bir devir sona erdi! John Cena, 23 Yıllık WWE kariyerini sonlandırdı

JOHN CENA: 'BENİM İÇİN ZEVKTİ'

Gerçekleşen törenin ardından "Bunca yıl sizlere hizmet etmek benim için bir zevkti, teşekkür ederim" diyen Cena, alkışlar eşliğinde arenadan ayrıldı.

Bir devir sona erdi! John Cena, 23 Yıllık WWE kariyerini sonlandırdı

John Cena'nın elde ettiği başarılar:

  • 14x WWE Şampiyonluğu
  • 3x Dünya Ağır Sıklet Şampiyonluğu
  • 1x Kıtalararası Şampiyonluk
  • 5x Birleşik Devletler Şampiyonluğu
  • 4x Takımlar Şampiyonluğu
  • 2x Royal Rumble ('08, '13)
  • 1x Money in the Bank ('12)
  • Grand Slam Şampiyonu
