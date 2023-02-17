Bir devir sona erdi! Beşiktaş, Josef de Souza ile yolları resmen ayırdı

Süper Lig'de oynanan Ankaragücü maçında sahaya giren taraftara yaptığı fiziki müdahale sonrası ceza alan Josef de Souza, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamıştı. Brezilyalı orta saha sezonun sona ermesini beklemeden sözleşmesini feshetti.

TFF'YE BİLDİRDİLER

Josef de Souza, Beşiktaş ile yollarını resmen ayırdı. Siyah-beyazlılar, Brezilyalı orta sahanın sözleşmesini feshettiğini TFF'ye resmen bildirdi.

YENİ ADRESİ ÇİN

34 yaşındaki futbolcu, Çin ekibi Beijing Guoan ile kısa süre içerisinde sözleşme imzalayacak. Bu sezon Beşiktaş ile 10 maça çıkan Josef de Souza, 1 gol ve 1 asist yaptı.