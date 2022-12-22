Mbappe'nin yüzüne gülüp sırtından vurdu! Arjantinli yıldıza küfürlü cevap geldi

Dünya Kupası finalini penaltılarda kaybeden Kylian Mbappe'yi ilk teselli eden isim olan Arjantinli Emiliano Martinez, kutlamalara Mbappe maskeli oyuncak bebekle katıldı. Mbappe ile dalga geçen Martinez için Fransa Milli Takımı'nın eski yıldızı Adil Rami'den ağır bir cevap geldi.

Emiliano Marnitez'in Mbappe'ye yaptıkları futbol gündemini salladı. Dünya Kupası finalinden sonra Mbappe'yi teselli eden Emiliano Martinez, herkesin gönlünü fethetmişti. Finalden sonra yaptıklarıyla nefret edilen insana dönüştü.

RAKİBE SAYGISIZLIK

Martinez, Arjantin'deki ilk kutlamada Ninja Kaplumbağa bebeğiyle dalga geçti. Sonrasında ise Mbappe maskesini geçirdiği oyuncak bebekle otobüs kutlamasına katıldı. Martinez'in yaptıkları büyük tepki çekti. En sert cevap ise Fransa Milli Takımı'nın eski futbolcusu Adil Rami'den geldi.

AĞIR KÜFÜR

Adil Rami sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Futboldaki en büyük o..... çocuğusun" ifadelerini kullandı. Martinez için bu etiketle pek çok futbolsever ağır paylaşımlar yaptı.