Bir anda tepetaklak olan Eyüpspor'dan kendi taraftarına önlem! Artık yorum yapamıyorlar

Eyüpspor, 2-0 kaybedilen Gençlerbirliği maçının ardından sosyal medyada tepkilere karşı önlem aldı. İstanbul ekibi, karşılaşmanın skorunu ve teknik direktör Zafer Turan ile yolların ayrıldığı haberini verdiği gönderiyi yorumlara kapadı. Zirvenin en iddialı takımlarından olan Eyüpspor, son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

Çalkantılı günler geçiren Eyüpspor, zirve yarışından uzaklaştı. Gençlerbirliği'ne kaybeden ve İbrahim Üzülmez'den sonra Zafer Turan ile de yolları ayıran İstanbul ekibi, taraftar tepkisine karşı sosyal medyada önlem aldı.

PAYLAŞIMLAR YORUMLARA KAPATILDI

Gençlerbirliği'ne 2-0 kaybeden Eyüpspor, ilk olarak sosyal medyada karşılaşmanın sonucunu paylaştığı gönderiyi ardından ise teknik direktör Zafer Turan ile yolların ayrıldığının haberini verdiği paylaşımı yorumlara kapadı.

SAMET AYBABA DA OLMADI

Zafer Turan ile yolların ayrılması sonrası Samet Aybaba'yı takımın başına getirmesi beklenen Eyüpspor, deneyimli hoca ile imza aşamasına geldi ancak anlaşma sağlayamadı.