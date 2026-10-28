Biotekno Körfez Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda Valmiera'yı 87-85 yendi

Biotekno Körfez Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda Valmiera'yı 87-85 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Biotekno Körfez Basket Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası F Grubu 4. maçında Letonya'da Valmiera Glass VIA'yı 87-85 yendi. Bu sonuçla grupta üçüncü galibiyetini alan Körfez Basket, rakibine üçüncü yenilgisini yaşattı.
Biotekno Körfez Basket Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası F Grubu 4. maçında konuk olduğu Letonya'nın Valmiera Glass VIA ekibini 87-85 yendi.
Valmiera Olimpik Merkezi'ndeki karşılaşmanın ilk çeyreği, Biotekno Körfez Basket'in 19-18 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyotta başa baş oyun sürdü ve soyunma odasına 40-40 eşitlikle girildi.
Biotekno Körfez Basket, üçüncü çeyreğini 67-61 üstün bitirdiği karşılaşmayı 87-85 kazandı.
Boo Buie, 29 sayıyla takımının galibiyetine katkı sağladı. Ev sahibi ekipte Bryce McBride'ın 25 sayısı yenilgiyi engelleyemedi.
Böylece Biotekno Körfez Basket, grupta üçüncü galibiyetini aldı. Valmiera Glass VIA ise üçüncü yenilgisini yaşadı.