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Binlerce tweet attılar! Yayıncı kuruluşun paylaşımı Beşiktaş'ın tepkisi üzerine silindi

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Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala yayıncı kuruluşun paylaşımı Beşiktaş'tan tepki aldı. Paylaşımında Adana Demirspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan futbolculara yer verilirken Beşiktaş'tan bir futbolcu bulunmaması dikkat çekti. Beşiktaş, yayıncı kuruluşun tweetini alıntılayarak Rebic'in 7 numaralı fotoğrafını paylaştı ve 'Arşivinizde bulunsun. Belki lazım olur' ifadelerini kullandı. Tepkiler üzerine yayıncı kuruluş paylaşımı kaldırdı.

Trendyol Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Beşiktaş, yaptığı paylaşımdan dolayı yayıncı kuruluşa tepki gösterdi. Yayıncı kuruluş "TrendyolSüperlig'de geri sayım sürüyor, büyük heyecanın başlamasına son 7 gün" açıklamasıyla bir paylaşım yaptı.

Yayıncı kuruluşun paylaşımında, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan futbolculara yer verildi. Kullanılan futbolcu fotoğraflarında Beşiktaş'tan futbolcuya yer verilmemesi büyük tepki çekti.

Binlerce tweet attılar! Yayıncı kuruluşun paylaşımı Beşiktaş'ın tepkisi üzerine silindi

Siyah-beyazlılar, yayıncı kuruluşun paylaşımını alıntılayarak Rebic'in 7 numaralı fotoğrafını paylaşıp "Arşivinizde bulunsun. Belki lazım olur" dedi.

Binlerce tweet attılar! Yayıncı kuruluşun paylaşımı Beşiktaş'ın tepkisi üzerine silindi

Beşiktaş taraftarları, sosyal medyadan harekete geçerek #HaddiniBileceksinBein etiketiyle tag açtılar ve binlerce tweet attılar. Yayıncı kuruluş bu tepkiler üzerine o paylaşımı sildi.

Binlerce tweet attılar! Yayıncı kuruluşun paylaşımı Beşiktaş'ın tepkisi üzerine silindi

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Trendyol Süper Lig beINSports Beşiktaş Spor Haberler

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