Binlerce Trabzonsporlu taraftar Atatürk Alanı'nı doldurdu - Haberler

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Binlerce Trabzonsporlu taraftar Atatürk Alanı'nı doldurdu

İhlas Haber Ajansı - Ersen Küçük - Spor
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- Binlerce Trabzonsporlu taraftar Atatürk Alanı'nı doldurdu Atatürk Alanı'nı dolduran 10 binlerce taraftar havadan görüntülendi Spor Toto Süper Lig'in 35.

TRABZON (İHA) - - Binlerce Trabzonsporlu taraftar Atatürk Alanı'nı doldurdu

Atatürk Alanı'nı dolduran 10 binlerce taraftar havadan görüntülendi

TRABZON - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Trabzonspor-Antalyaspor maçını tribünden izleyemeyen binlerce 10 binlerce taraftar, şehir merkezindeki Atatürk Alanı'nı doldurdu. Taraftarların doldurduğu alan havadan görüntülendi.

Trabzonspor, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi iş birliği ile karşılaşmaya bilet bulamayan taraftarlar, Atatürk Alanı ve eski Hüseyin Avni Aker Stadı'nın yerine yapılan Millet Bahçesi'nde karşılaşmayı dev ekranlardan takip ettiler. Özellikle Atatürk Alanı öğle saatlerinden itibaren hınca hınç dolduran taraftarlar tribün ortamını şehir merkezinde yaşattı. O anlar havadan görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / Ersen Küçük - Spor

Mustafa Kemal Atatürk, Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Trabzon, Spor, Haberler

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