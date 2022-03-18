Binlerce kişi omurilik felçlileri için koşmaya hazırlanıyor

Tüm dünyada aynı anda düzenlenecek Wings for Life World Run ile yüz binlerce kişi omurilik felcinin nihai tedavisine katkıda bulunmak adına 'koşamayanlar için koşacak'. İki kıta, yedi ülkede düzenlenecek etkinliğin Türkiye ayağı ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile bir kez daha İzmir'de yapılacak. Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak için koşulacak organizasyonla ilgili detaylar, katılım bilgisi ve kayıt bilgileri www.kosamayanlaricinkos.com adresinde.

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla tüm dünyada aynı anda düzenlenecek Wings for Life World Run bir kez daha omurilik felcine nihai çözüm bulunmasına katkı sağlamak için koşulacak. Dünyanın en büyük iyilik koşularından biri olarak kabul edilen Wings for Life World Run'da, dünyanın dört bir yanından yüz binlerce kişi 'koşamayanlar için koşacak'. 8 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek Wings for Life World Run kapsamında tüm dünyada yüz binlerce kişi omurilik felcine çözüm bulunması için yapılan araştırmalara fon sağlamak için adımlarını atacak. İki kıta, yedi ülkede düzenlenecek etkinliğin Türkiye ayağı ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile tüm dünya ile aynı anda bir kez daha İzmir'de gerçekleştirilecek. En son 2019 yılında İzmir'in ev sahipliği yaptığı koşuda yaklaşık 9.000 kişi 'Koşamayanlar için koşmuştu.'

2014 yılından bu yana 33,3 milyon euro

2014 yılından beri düzenlenen Wings for Life World Run'da bugüne kadar 928 bin 95 kişi koşarken, toplam 9 milyon 34 bin 954 kilometre mesafe kat edildi. Geçen sene 180 binden fazla kişi adımlarını omurilik felçlilerine umut olmak için atarken, 2014 yılında bu yana toplam 33 milyon 300 bin euro yani 532 milyar 800 milyon TL'lik bağış toplandı. Bu sene binlerce kişi, hem Wings for Life World Run hem de App Run ile bin omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak için koşacak. 2014 yılından bu yana Wings for Life World Run sayesinde 239 proje desteklenirken, şu anda 59 projede araştırmalar devam ediyor.

Wings for Life Vakfı hakkında

Dünya çapında milyonlarca kişi çoğunlukla trafik ya da ev kazaları sonucu omurilik felci nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkûm oluyor. Tek hedefi omurilik felci araştırmalarını desteklemek olan Wings For Life, kâr amacı gütmeyen bir vakıf olarak 2005 yılından beri dünya çapında insanların hayatını değiştiren araştırma projelerine ve klinik çalışmalara fon sağlıyor. Wings for Life World Run kayıt ücretleri ile toplanan bağışların tamamı Wings For Life Vakfı'nın nihai hedefine ulaşmasına yardımcı oluyor.

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