Binlerce kez simüle edildi! Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı için çok konuşulacak tahmin

Avrupa futbolunun kulüpler bazında 1 numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor.

BİNLERCE KEZ SİMÜLE EDİLDİ

Devler Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Opta, zorlu karşılaşmalar öncesinde Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasının maçlarına yönelik tahminler yaptı. Maçlar için binlerce kez yapılan tahminlerin ardından sonuçlar derlendi.

FAVORI FRANKFURT GÖSTERİLDİ

Yapılan tahminlere göre Eintracht Frankfurt, Galatasaray karşılaşmasında favori Alman ekibi gösterildi. Eintracht Frankfurt'un maçı kazanma ihtimalinin yüzde 45.2, Galatasaray'ın galibiyetinin ise yüzde 30.7 olduğu belirtildi.Karşılaşmanın berabere bitme ihtimalinin yüzde 24.1 olduğu aktarıldı.