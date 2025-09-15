Binlerce kez simüle edildi! Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı için çok konuşulacak tahmin
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı başlıyor. Galatasaray, deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Opta tarafından yapılan tahminlere göre, Frankfurt'un galibiyet ihtimali yüzde 45.2 olarak belirlendi. Galatasaray'ın galibiyet ihtimali ise yüzde 30.7 olarak belirtildi.
Avrupa futbolunun kulüpler bazında 1 numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor.
BİNLERCE KEZ SİMÜLE EDİLDİ
Devler Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Opta, zorlu karşılaşmalar öncesinde Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasının maçlarına yönelik tahminler yaptı. Maçlar için binlerce kez yapılan tahminlerin ardından sonuçlar derlendi.
FAVORI FRANKFURT GÖSTERİLDİ
Yapılan tahminlere göre Eintracht Frankfurt, Galatasaray karşılaşmasında favori Alman ekibi gösterildi. Eintracht Frankfurt'un maçı kazanma ihtimalinin yüzde 45.2, Galatasaray'ın galibiyetinin ise yüzde 30.7 olduğu belirtildi.Karşılaşmanın berabere bitme ihtimalinin yüzde 24.1 olduğu aktarıldı.